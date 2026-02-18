A marzo riapre l’ambulatorio di Ossigeno-Ozono Terapia

I pazienti saranno contattati dal CUP aziendale

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate, 18 febbraio 2026. L’11 marzo riapre l’ambulatorio per l’Ossigeno – Ozono terapia, le sessioni settimanali saranno due per un totale di 12 pazienti alla settimana, in modo da riuscire a inserire in cura tutte le persone già in carico all’ASST Rhodense. Coloro che già facevano le terapie in azienda saranno ricontattati dal personale del CUP aziendale per la riprogrammazione delle sedute da effettuare. L’ozonoterapia, o più correttamente l’ossigeno-ozono terapia, è un trattamento con azione antinfiammatoria e antidolorifica, indicato nei pazienti affetti da lombosciatalgia, lombocruralgia e cervicobrachialgia, dovute a patologie specifiche della colonna vertebrale, quali l’ernia del disco o protrusione discale senza/con conflitto radicolare. I pazienti che ne soffrono presentano dolore alla schiena o al collo; il dolore dalla schiena può irradiarsi al gluteo, alla coscia e lungo l’arto inferiore, mentre la sintomatologia dolorosa dal collo può estendersi a tutto il braccio e in alcuni casi fino alle dita della mano.

“Riprendere questa attività è molto importante – spiega il dottor Nido, Direttore della Unità Operativa di Riabilitazione Neurologica e Ortopedica – l’ozonoterapia è una tecnica medica che utilizza una miscela di ossigeno e ozono per stimolare i naturali processi di guarigione dell’organismo. I trattamenti sono mirati per: ernia discale lombare (unico trattamento rimborsato da Regione Lombardia), cervicalgia, dolori muscolari e miofasciali, problemi articolari, reumatici e infiammazioni, patologie circolatorie, recupero post-traumatico e post-operatorio, disturbi legati all’infiammazione cronica o tendiniti/borsiti. Grazie alla sua azione antinfiammatoria e rigenerativa, l’ozonoterapia rappresenta una valida alternativa o integrazione alle terapie tradizionali, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti. L’obiettivo, grazie ad un team esperto e ben affiatato, è quello di soddisfare le richieste attuali e per il futuro ampliare le prestazioni. In più, per completare l’offerta Aziendale di terapie fisiche, a breve sarà in arrivo la macchina per le onde d’urto focalizzate, con riconosciute proprietà antidolorifiche, antalgiche, antiedemigene sui tessuti molli, attivanti la riparazione tissutale e favorenti la circolazione sanguigna locale”.