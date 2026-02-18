All’Arlecchino la rassegna “La settimana bianca” con Trento Film festival e MUDEC

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNASabato 21 febbraio, ore 17.00Into the IceR.: Lars Ostenfeld. Dan./Ger., 2022, 85’, v.o. sott. it.Un viaggio alla scoperta del ghiaccio e del segreto che nasconde sul nostro futuro. Il regista accompagna tre dei principali glaciologi al mondo in spedizioni scientifiche pionieristiche verso e all’interno della calotta glaciale della Groenlandia. Dorthe Dahl-Jensen, Jason Box e Alun Hubbard sono impegnati a raccogliere nuovi dati fondamentali per aiutarci a rispondere ad alcune domande chiave del nostro tempo: quanto rapidamente si sta sciogliendo il ghiaccio? Quanto velocemente si sta alzando il livello del mare? Quanto tempo ci rimane per cambiare il corso di questi eventi? Gli scienziati sono di fronte un dilemma: mentre raccolgono nuove prove di una verità scomoda, le persone al potere non sono disposte ad agire per evitare che la Terra muoia. Il film offre immagini mozzafiato di un luogo che presto non sarà più come lo conosciamo ora.Il film è preceduto dal cortometraggio Battaglia di neve – Fuori programma d’archivio

(Italo Pacchioni, Italia, 1896, b/n, 30”)



Martedì 24 febbraio, ore 19.00Chasing TimeR.: Sarah Keo, Jeff Orlowski-Yang. Usa, 2024, 39’’, v.o. sott. it.Se una singola foto può ispirare un cambiamento, quanto possono essere influenti un milione di immagini? Nel corso dei 15 anni del progetto Extreme Ice Survey, il fotografo James Balog e il suo team hanno portato alla comunità internazionale alcune delle prime e più convincenti prove visive del cambiamento climatico, ritraendo il rapido scioglimento dei ghiacciai in tutto il mondo. Chasing Time è un’esplorazione, in forma di meditazione, del tempo e della mortalità.



Arctic Ocean – A Journey to the North PoleR.: Karin Alfredsson. Svezia, 2022,19′, v.o. sott. it.La fotografa Karin Alfredsson ha un talento per la natura incontaminata, che si tratti di foreste primordiali nello Jämtland o dell’affascinante, infinita distesa di acqua e ghiaccio al Polo Nord. Alla ricerca di prove del cambiamento climatico, la nave rompighiaccio Oden si spinge attraverso il mare ghiacciato. Karin documenta con la sua cinepresa l’incedere quasi impercettibile della nave. Arctic Ocean riflette sull’insignificanza dell’uomo di fronte alla potenza della natura.



Lunedì 16 marzo, ore 17.00Samuel in the CloudsR.: Pieter Van Eecke. Belgio, 2016, 70′, v.o. sott. it.I ghiacciai della Bolivia si stanno rapidamente ritirando e Samuel, l’anziano gestore della stazione sciistica del monte Chacaltaya in Bolivia, una delle più alte al mondo, deve confrontarsi quotidianamente con l’assenza di precipitazioni. Ogni giorno Samuel parte dal suo spettacolare rifugio per andare ad accogliere i turisti in arrivo da tutto il mondo e porta avanti la sua attività così come ha fatto per decenni. Nonostante le previsioni dei climatologi Samuel continua a sperare che a breve le precipitazioni torneranno a imbiancare la montagna.Il film è preceduto dal cortometraggio Bellezze italiche: da Bolzano a Cortina – Fuori programma d’archivio (Piero Marelli, Italia, 1921, Ambrosio, imbibizioni, 6’)



Venerdì 20 marzo, ore 19.00Woman and the GlacierR.: Audrius Stonys. Lituania/Estonia, 2016, 57′, v.o. sott. it.Sulle montagne del Tian Shan, in Kazakistan, la scienziata lituana Aušra Revutaite da trent’anni trascorre parte della sua esistenza all’interno di una postazione glaciologica costruita in epoca sovietica. A 3500 m, gli unici suoi compagni sono un cane e un gatto grigio, che le tengono compagnia mentre osserva e annota i cambiamenti climatici.Il film è preceduto dal cortometraggio Durch Schnee und Eis – Fuori programma d’archivio (Attraverso la neve e il ghiaccio, Germania, 1912, imbibizioni, 6’)



Martedì 31 marzo, ore 17.00Sila and Gatekeepers of the ArcticR.: Corina Gamma. Svizz./USA, 2016, 70′, v.o. sott. it.Il documentario esplora il concetto groenlandese di “sila”, termine multiforme che comprende le condizioni atmosferiche, la coscienza e l’universo. Tra i paesaggi mozzafiato della Groenlandia, dove il cambiamento climatico è più visibile, due gruppi molto indipendenti di cacciatori di sussistenza Inuit, e una spedizione di scienziati polari, sono testimoni della trasformazione dell’ambiente. Le loro storie intrecciate definiscono il termine “sila” nel mondo globalizzato di oggi.Il film è preceduto dal cortometraggio Escursione sui monti di Bozen e Gries – Fuori programma d’archivio (Sascha film, Wien, Austria, 1913, imbibizioni, 7’)



Martedì 7 aprile, ore 17.00Queen Without LandR.: Asgeir Helgestad. Norvegia, 2018, 70′, v.o. sott. it.Uno spettacolare film sull’incontro tra Frost, splendida mamma orso polare, i suoi cuccioli e un regista, a partire dal loro primo contatto nel 2013 alle Svalbard, e sulla loro lotta per la sopravvivenza, mentre il ghiaccio si scioglie a velocità record. L’innalzamento delle temperature è responsabile di cambiamenti drammatici nel loro ecosistema, ma la bellezza dell’Artico resta abbagliante. Evitando interpretazioni didattiche, il film è una riflessione sul posto dell’uomo sulla terra e un omaggio alla vita.Il film è preceduto dal cortometraggio La moda sui campi di neve – Fuori programma d’archivio (Italia, 1929, b/n, 2’)



Venerdì 17 aprile, ore 21.00Nanuk l’eschimeseR.: Robert J. Flaherty. USA, 1922, 78’, muto, didascalie italiane.La vita di una famiglia eschimese, formata da Nanuk, dalla moglie Nyla e dai loro figli, seguita nella dura vita quotidiana, da un’estate all’inverno successivo, in un villaggio nei pressi della Baia di Hudson. Girato dall’esploratore Robert Flaherty in due lunghi anni di pellegrinaggio nel Circolo Polare Artico a temperature proibitive, Nanuk l’eschimese è un documentario antropologico che descrive una società alternativa alla nostra, tanto affascinante e complessa da non doversi piegare di fronte a nessuno.Accompagnamento musicale dal vivo dell’artista Gino Lucente



