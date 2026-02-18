Annunciate le date del Gran Paradiso Film Festival: la 29° edizione si terrà dal 27 luglio al 9 agosto 2026

(mi-lorenteggio.com) Aosta, 18 febbraio 2026 – Il 14 febbraio 2026, in occasione della 29ma edizione del Gran Paradiso Film Festival, Fondation Grand Paradis ha organizzato a Cogne il “Gran Paradiso Film Festival Winter Preview”, un appuntamento che ha saputo coinvolgere e riunire appassionati, turisti e curiosi. Durante la serata sono state annunciate le date della 29ma edizione della manifestazione: nel 2026 il Gran Paradiso Film Festival – terzo festival di cinematografia wildlife più longevo al mondo – si svolgerà dal 27 luglio al 9 agosto.

La serata del GPFF Winter Preview ha rappresentato un momento di incontro e dialogo, nel quale le comunità del Gran Paradiso hanno assunto un ruolo centrale. E’ stata anche l’occasione per la firma del protocollo di collaborazione triennale con il Comune di Cogne e per consolidare una rete istituzionale che riconosce nel Festival un progetto culturale stabile, condiviso, radicato nel territorio e partecipato.

Il coinvolgimento del pubblico ha rappresentato infatti un momento centrale dell’evento, con l’avvio delle iscrizioni alla Giuria del Pubblico della 29ma edizione, che prevede premi per i primi iscritti, la partecipazione al Concorso Fotografico “Wild – Abitare la natura” le cui immagini contribuiranno alla grafica coordinata del Festival e le iscrizioni dei volontari che collaboreranno alla realizzazione delle serate di proiezione e degli eventi collaterali. Per suggellare la centralità del contributo del pubblico, è stata inoltre ricordata l’iniziativa “Visioni al Centro”, che coinvolge gli spettatori nella preselezione dei film candidati e che si sta svolgendo presso i Centri Visitatori del Parco di Cogne e Rhêmes-Notre-Dame.

La serata, condotta da Luisa Vuillermoz, direttrice artistica del Gran Paradiso Film Festival, ha visto la partecipazione di numerose istituzioni: aperta da Jacques Buillet, vice presidente di Fondation Grand Paradis e rappresentante del Comune di Introd, ha visto gli interventi di Denis Truc, sindaco di Cogne, di Firmino Thérisod, sindaco di Rhêmes-Notre-Dame e di Mauro Durbano, presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso, che hanno ribadito il valore di un evento culturale dalla lunga storia, apprezzato e seguito dal pubblico, pienamente coerente con la vocazione del territorio e con la missione del Parco.

Uno splendido esemplare di lince tassidermizzata ha accolto gli spettatori curiosi e interessati nella hall del cinema. L’allestimento, incentrato sulle caratteristiche del predatore e sul suo ritorno nel Parco Nazionale Gran Paradiso, ha rappresentato un’esperienza multimediale per i partecipanti, arricchita da contenuti descrittivi sui comportamenti del felino e dai video ripresi con fototrappole degli avvistamenti della lince in Valle d’Aosta.

Luigi Boitani – professore emerito di zoologia all’Università La Sapienza di Roma e presidente della Giuria Tecnica del Festival – ha dialogato con Luisa Vuillermoz, proponendo riflessioni e approfondimenti sui grandi predatori. Partendo dalla lince, felino elegantissimo, potente ed elusivo, e dalle sue possibilità di diffondersi nel territorio del Parco, il Prof. Boitani ha riproposto il tema della convivenza tra l’uomo e i grandi predatori: una storia antica nella quale la conoscenza può trasformare il conflitto in coesistenza. Grazie anche al contributo di esperti come il Prof. Boitani, tra i padri della moderna biologia della conservazione in Italia, si sviluppa un dialogo costruttivo tra scienza, istituzioni e società.

L’evento si è concluso con la proiezione del film pluripremiato alla 28ma edizione del Festival “Lions of the Skeleton Coast” di Lianne e Will Steenkamp, vincitore di Premio Stambecco d’Oro, Premio Stambecco d’Oro Junior, Premio alla Miglior Sceneggiatura (Giuria tecnica) e Premio GPFF Online, una storia straordinaria e spettacolare, capace di mostrare il significato della “cultura” per questi grandi predatori, costantemente impegnati a sopravvivere in un ambiente estremo.

Anche nella sua 29ma edizione il Gran Paradiso Film Festival 2026 richiama il suo pubblico fedele e si propone di attirare nuovi, appassionati partecipanti, accendendo i riflettori sulla ricchezza di natura e cultura delle nostre comunità.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione e sulle prenotazioni del Gran Paradiso Film Festival, visitare il sito web ufficiale della manifestazione www.gpff.it e il sito di Fondation Grand Paradis www.grand-paradis.it.

ll Gran Paradiso Film Festival è un progetto ideato da Fondation Grand Paradis in collaborazione con l’Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente della Regione autonoma Valle d’Aosta, con il sostegno dell’Assessorato Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta, del Ministero della Cultura, del Parco Nazionale Gran Paradiso, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, del Comune di Cogne e della Compagnia Valdostana delle Acque, con la partecipazione dei Comuni di Aymavilles, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche e Villeneuve, della Convenzione delle Alpi e dell’Ente Progetto Natura. Technical Partner Montura, Hospitality Partner Bellevue Hotel & Spa.