AUTONOMIA, CECCHETTI (LEGA): “PASSO STORICO, AVANTI CON LE PRE-INTESE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio – “L’approvazione delle pre-intese tra il Governo e i governatori delle quattro Regioni interessate, tra cui la Lombardia, rappresenta un passo storico nel percorso verso l’autonomia differenziata. A oltre otto anni dal referendum con cui milioni di cittadini lombardi hanno chiesto di avviare questo cammino istituzionale, si raggiunge oggi un traguardo mai toccato prima. Un risultato importante, frutto del lavoro della Lega e dell’impegno di Matteo Salvini, che ringrazio per aver sempre creduto con determinazione in questa riforma”.

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

“Si continua ora con decisione lungo il percorso di attuazione dell’autonomia”. Conclude Cecchetti.