Cesano Boscone. Bruciano plastica e bancali all’esterno di un’azienda, nube visibile da chilometri – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 18 febbraio 2026 – Stamane, all’esterno di un’azienda, sita in via Magellano, 3, nella zona industriale di Cesano Boscone, territorio di soli 4 km quadrati, dove erano allocati dei bancali con sopra dei fusti/materiali di plastica, per cause accidentali, un incendio è divampato bruciando il materiale depositato. Immediatamente una enorme nuvola di fumo, visibile a km di distanza, vista la splendida giornata tersa e serena, si è alzata in cielo. L’immediato intervento del personale dell’azienda e dei Vigili del Fuoco, giunti con un mezzo, ha fatto si che nel giro di mezz’ora le fiamme sono state domate e tutto è tornato alla normalità. Nessun ferito e l’ambulanza della Croce Verde, mandata per prevenzione, fortunatamente non è servita, così come le forze dell’ordine, giunte sul posto a situazione risolta, che hanno concluso con il loro rapporto, che quanto accaduto sia stato dovuto ad un evento accidentale.

V. A.