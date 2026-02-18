Cesano Boscone. Sicurezza stradale: installati dissuasori radar in via Vespucci

Installati due nuovi dispositivi a energia solare per contrastare l’eccesso di velocità nel tratto rettilineo che inizia dalla rotonda de Il Sestante di via Salvo D’Acquisto

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone (18 febbraio 2026) – Prosegue il piano di interventi deciso dall’amministrazione comunale per migliorare la sicurezza stradale urbana. Nell’ambito di un progetto di rifacimento e riqualificazione della segnaletica stradale, in via Vespucci sono stati installati due dissuasori di velocità dotati di radar integrato, posizionati in entrambi i sensi di marcia per garantire una copertura completa della carreggiata. «L’installazione di questi dispositivi mira a incrementare la sicurezza in un punto nevralgico del nostro territorio – sottolinea il sindaco Marco Pozza – puntando sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione di chi si mette alla guida, affinché il rispetto delle regole diventi una tutela per l’intera comunità».

La scelta di intervenire in via Vespucci nasce da un’analisi tecnica della conformazione della strada, caratterizzata da un lungo rettilineo e da una carreggiata particolarmente larga. Queste caratteristiche strutturali tendono spesso a indurre gli automobilisti ad aumentare la velocità, superando il limite di 50 chilometri orari previsto dal Codice della strada per i tratti urbani. I nuovi dispositivi, alimentati in modo sostenibile attraverso pannelli solari, rilevano elettronicamente la velocità dei veicoli in avvicinamento e la proiettano su un display luminoso, rendendo il conducente subito consapevole del proprio comportamento.

«È un provvedimento che abbiamo deciso di adottare – spiega l’assessora alle politiche per la sicurezza Maria Pulice – per sollecitare gli automobilisti a mantenere una velocità nei limiti consentiti. Invece di realizzare degli altri dossi, come fatto nel primo tratto di via Vespucci tra via Roma e via Salvo D’Acquisto, abbiamo pensato di adottare un dissuasore di diverso tipo già sperimentato con buoni risultati da tempo in molti altri Comuni italiani».

Questi strumenti di “moderazione del traffico” si sono dimostrati estremamente efficaci a livello nazionale, poiché agiscono sulla percezione del pericolo da parte del guidatore senza interrompere la fluidità della circolazione con ostacoli fisici.

Il superamento dei limiti di velocità non solo mette a rischio l’incolumità pubblica, ma espone i trasgressori a sanzioni amministrative molto pesanti, che possono variare da un minimo di 42 euro fino a oltre 3.000 euro. A queste si aggiungono la decurtazione da 3 a 10 punti dalla patente e, nelle situazioni di maggiore gravità, la sospensione della patente.

Con l’installazione dei due dissuasori radar, l’amministrazione cesanese punta a ridurre drasticamente i rischi legati all’alta velocità, promuovendo una cultura della mobilità più attenta e responsabile.

Nelle foto, l’assessora Maria Pulice e il momento in cui sono stati installati i nuovi dispositivi.