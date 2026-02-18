Como, Una Vita da Social, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato e del ministero dell’Istruzione è ripartita, a Erba e Mariano Comense tappa della tredicesima edizione per l’anno scolastico 2025/2026.

(mi-lorenteggio.com) Como, 18 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Como ha sostenuto la XIII edizione de “Una Vita da Social” campagna educativa itinerante sulla legalità della Polizia di Stato e del ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’iniziativa è la più importante campagna itinerante di educazione digitale, un progetto sempre al passo con i tempi, ideato per diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi del mondo cyber e per promuovere un uso più responsabile e consapevole della tecnologia. Particolare attenzione è dedicata all’approfondimento di tematiche attuali e che vedono coinvolti i ragazzi, come l’educazione sentimentale online, l’adescamento, il cyberbullismo e tutte quelle situazioni che possono avere ripercussioni anche sulla loro sfera loro emotiva.

Le tappe del 13 febbraio a Erba (CO), che oltre agli atleti del Como 1907 Primavera maschile e le ragazze della prima squadra femminile, ha visto la partecipazione del Sottosegretario al Ministero dell’Interno On. Nicola Molteni e dell’On. Eugenio Zoffili e quella del 17 febbraio a Mariano Comense (CO), fanno parte di un percorso che in questo anno scolastico vedrà il truck della Polizia di Stato raggiungere molte città italiane.

Ai due incontri hanno contribuito i poliziotti della Sezione di Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica di Como, della Sezione di Polizia Stradale di Como e del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Como, presenti anche i rappresentanti delle due amministrazioni comunali.