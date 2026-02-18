CONTROLLO STRAORDINARIO NEI COMUNI DEL PARCO DELLE GROANE: 130 PERSONE CONTROLLATE

(mi-lorenteggio.com) Monza, 18 febbraio 2026 – Nella giornata di martedì 17 febbraio 2026 la Polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, disposto nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e di controllo delle aree urbane del Parco delle Groane. All’operazione hanno preso parte personale della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e delle Polizie Locali di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, nonché un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato; complessivamente sono stati impiegati 20 operatori, articolati in più equipaggi e pattuglie per l’esecuzione dei posti di controllo e delle attività di prevenzione sul territorio. Nel corso delle attività sono state identificate 130 persone, di cui 32 risultate con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 46 veicoli nell’ambito di 3 posti di controllo. È stato inoltre controllato un esercizio commerciale, all’interno del quale sono stati identificati 27 avventori, di cui 10 italiani con precedenti di polizia; nel bagno del locale sono stati rinvenuti, a carico di ignoti, 3,28 grammi di hashish. Nel corso del servizio è stata eseguita anche una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire 8,55 grammi lordi di hashish, con conseguente sanzione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, a carico di un cittadino italiano. Sono state inoltre elevate 3 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ed è stata sequestrata una patente internazionale egiziana risultata falsa. L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per rafforzare la sicurezza e prevenire fenomeni di illegalità, come condiviso in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla tutela del decoro urbano.