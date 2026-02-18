Cornaredo, proiettile recapitato a un consigliere comunale di Fratelli d’Italia: atto vile e inaccettabile



Romano La Russa e Guglielmo Villani: “Clima intollerabile, non arretreremo di un passo”

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 18 febbraio 2026. Fratelli d’Italia esprime la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio avvenuto nella città di Cornaredo, dove a un consigliere comunale del partito è stato recapitato un proiettile. Un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta, ma l’intero sistema democratico e il libero esercizio dell’impegno politico.



Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi tempi si sono verificati altri segnali preoccupanti di un clima avvelenato verso gli esponenti istituzionali locali di Fratelli d’Italia, che il partito respinge con determinazione. Non è tollerabile alcuna forma di intimidazione o violenza, né tantomeno un simile imbarbarimento del confronto politico.



A chi pensa di poter condizionare l’azione amministrativa attraverso minacce e gesti intimidatori, rispondiamo con fermezza: Fratelli d’Italia non si farà intimidire e continuerà a svolgere il proprio ruolo con serietà, responsabilità e rispetto delle istituzioni.



Nel ribadire la nostra piena solidarietà al consigliere coinvolto, chiediamo alle autorità competenti di fare piena luce sull’accaduto e di garantire la sicurezza di tutti gli amministratori locali.



Ci auguriamo, con un pizzico di ironia vista la vicinanza del Carnevale, che si tratti di un gesto riconducibile a uno “scherzo” di pessimo gusto — ipotesi già di per sé grave — perché diversamente saremmo di fronte a un fatto di una tale gravità da costringere il partito ad adottare iniziative e provvedimenti molto duri a tutela dei propri rappresentanti.



Romano La Russa

Capodelegazione Fratelli d’Italia – Giunta Regione Lombardia



Guglielmo Villani

Presidente Provinciale Fratelli d’Italia

Cornaredo, proiettile a un consigliere di Fratelli d’Italia. Maerna (Fdi): “Clima preoccupante, ma nessuna intimidazione fermerà il nostro impegno”

«Esprimo la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio avvenuto a Cornaredo (Milano), dove a un consigliere comunale di Fratelli d’Italia è stato recapitato un proiettile. Un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo la persona coinvolta ma anche il principio stesso di libertà di chi è impegnato nelle istituzioni locali».

Lo dichiara l’onorevole Umberto Maerna, deputato di Fratelli d’Italia.

«Purtroppo – prosegue Maerna – non si tratta di un episodio isolato: negli ultimi tempi si sono registrati a Cornaredo segnali preoccupanti di un clima sempre più ostile nei confronti di amministratori del nostro partito. Un’escalation che va respinta con decisione, perché nessuna forma di minaccia o violenza può trovare spazio nel confronto politico».

«A chi pensa di condizionare l’azione amministrativa con intimidazioni – aggiunge – rispondiamo con fermezza: Fratelli d’Italia non arretra di un passo e continuerà a lavorare con serietà, responsabilità e rispetto delle istituzioni».

«Esprimo piena solidarietà al consigliere coinvolto e confido che le autorità competenti facciano rapidamente piena luce sull’accaduto, garantendo la sicurezza di tutti i nostri eletti».

«Si tratta di un episodio di estrema gravità – conclude Maerna – che non può essere in alcun modo sottovalutato e che richiede una risposta ferma e immediata a tutela di chi ogni giorno si impegna nelle istituzioni».