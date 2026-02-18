Dossier tematici ANCI – Stati generali Piccoli Comuni

(mi-lorenteggio.com) Roma, 18 febbraio 2026. Il 19 e 20 febbraio 2026, al Roma Convention Center “La Nuvola”, si terranno gli Stati Generali dei Piccoli Comuni, due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica. Un’occasione per dare voce ai territori, condividere esperienze e contribuire all’elaborazione di proposte concrete da rappresentare alle amministrazioni centrali.

Nel pomeriggio del 19 febbraio, si terranno quattro sessioni tematiche parallele che coinvolgeranno sindaci, funzionari e stakeholder sui nodi strategici dell’amministrazione dei piccoli Comuni:

il personale

le gestioni associate

il bilancio e la gestione finanziaria ,

, le persone che vivono nei territori

Di queste tematiche anticipiamo i dossier realizzati da Anci Nazionale.

La mattina del 20 febbraio sarà dedicata a una sessione plenaria, momento di sintesi e confronto istituzionale, in cui le proposte emerse verranno discusse alla presenza dei vertici di ANCI, del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei rappresentanti del Governo che saranno presenti.