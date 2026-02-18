Fondazione Don Gino Rigoldi in mostra al MIA Photo Fair BNP Paribas

Un racconto fatto di parole e immagini realizzato dal fotografo Giorgio Galimberti per ripercorrere la storia dell’impegno sociale della Fondazione Don Gino Rigoldi sarà ospitato dal 19 al 22 marzo nell’Area Ospitalità di BNL BNP Paribas nell’ambito della Fiera



(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio 2026. 2015-2025: la Fondazione Don Gino Rigoldi compie 10 anni e per l’occasione ha realizzato un libro fotografico per raccontare la sua storia.

Con gli scatti del fotografo Giorgio Galimberti, il progetto è partito dagli atti concreti che insieme a don Gino

sono stati realizzati e che sono stati tradotti nelle 10 parole che raccontano la sua vita e costruiscono

l’identità della Fondazione che porta il suo nome.

Per dar maggiore corpo alle parole, sono state accompagnare dalle immagini delle persone che la

Fondazione incontra quotidianamente: i loro sguardi chiamano il nostro sguardo, un movimento che meglio

di tutti riassume la parola centrale della vita di don Gino e della sua Fondazione: la relazione.

Dai ragazzi che vivono con don Gino ai giovani che la Fondazione sostiene negli studi, da chi impara un

mestiere ai bambini e alle famiglie che vogliono credere in un futuro diverso. La Fondazione Don Gino

Rigoldi con fiducia sceglie di stare al loro fianco. La Fondazione è tra le realtà non-profit partner del Progetto

IncluCity, promosso da BNL BNP Paribas per l’inclusione giovanile nelle periferie.

Pierfilippo Pozzi, Direttore Generale della Fondazione Don Gino Rigoldi, racconta: “In questi dieci anni è

ciò che abbiamo imparato dal nostro fondatore: siamo partiti dagli atti concreti che insieme a don Gino

abbiamo realizzato per tradurli nelle 10 parole che raccontano la sua vita e costruiscono l’identità della nostra

Fondazione. Se discutiamo con don Gino di un “problema” subito orienta il dialogo sulla possibile soluzione, e

poi su cosa occorre fare per realizzarla.”

Storia, giudizio, errore, fiducia, carità, lavoro, casa, riscatto, amore, relazione sono le parole che definiscono

l’identità e guidano l’agire della Fondazione Don Gino Rigoldi.

Insieme a Giorgio Galimberti si è girato nei tanti quartieri dove insiste l’azione della Fondazione: dal

Giambellino alla sua sede a Bisceglie, dalla casa di accoglienza di Trenno al QT8 al Barrio’s in Barona. Tanti

quartieri abitati da persone che esprimono lo stesso bisogno: essere viste.

Giorgio Galimberti, il fotografo a cui è stato commissionato il lavoro, parla di come è nato il progetto

fotografico: “Questo lavoro nasce da un incontro con don Gino Rigoldi e con i suoi luoghi che accolgono chi

porta sulle spalle il peso di una storia difficile e nel cuore il desiderio di una seconda possibilità o una nuova

opportunità. È un viaggio dentro spazi che non sono semplicemente fisici, ma profondamente umani. Luoghi

dove le ferite si trasformano in racconti, dove ogni volto diventa una preghiera sommessa, dove la vita, anche

quando si spezza, trova il modo di ricucirsi piano, con gesti semplici e sinceri.”

Don Gino Rigoldi, Fondatore e Presidente del Comitato di Garanzia della Fondazione Don Gino

Rigoldi, racconta: «Inizialmente ho provato pudore all’idea di intitolare a me, vivo e vegeto, una Fondazione.

Oggi posso dire che è stata un’idea felice. Mi ha permesso di realizzare quel necessario passaggio generazionale

per lasciare con fiducia ad altri la guida del movimento che ha animato tutta la mia vita: lo sguardo che non si

gira dall’altra parte, lo sguardo che diventa relazione e responsabilità verso le ingiustizie e i bisogni che

impediscono alle persone di fiorire e realizzare una vita degna e bella, lo sguardo che diventa risposta

concreta.»

Il reportage fotografico diventa la mostra “Non si diventa grandi da soli” – che ripercorre i 10 anni della

Fondazione Don Gino Rigoldi – e sarà presentata presso l’Area Ospitalità BNL al MIA Photo Fair BNP

Paribas, che si svolgerà dal 19 al 22 marzo presso Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano.