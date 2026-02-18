Giornata Internazionale della Donna 2026 – Un incontro tra arte, emozioni e benessere

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 18 febbraio 2026. In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Albairate invita la cittadinanza a una serata speciale dedicata all’arte come espressione dell’anima e strumento di cura interiore.

📚 Venerdì 6 marzo  ore 20.45
📍 Biblioteca Comunale “L. Germani” – ingresso da via C. Battisti 8

Ospite della serata sarà l’autrice e artista Barbara Duré, che presenterà il libro “La magia dell’Acquerello”, un viaggio tra arte e benessere attraverso testimonianze ed esperienze in cui la pittura diventa occasione di espressione, conforto e rinascita.

Durante l’incontro verrà inaugurata la mostra “La Maty e i colori dell’anima”, un percorso artistico che racconta, attraverso luce e colore, le molteplici sfumature dell’universo femminile: forza e fragilità, introspezione ed energia creativa, emozioni che diventano immagini.

Interverrà Mariella Berra, Responsabile Salute Donna – Sezione Magenta.

✨ Una serata per celebrare la donna, l’arte e la condivisione, lasciandosi guidare dai colori verso nuove emozioni.

Ingresso libero. Vi aspettiamo!

L’Assessore alla Cultura 
Maria Cristina Trezzi 

