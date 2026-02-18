GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio 2026. Questi gli appuntamenti della Giunta di Regione Lombardia in programma oggi, mercoledì 18 febbraio.
RHO/MI, ASSESSORE MAIONE A INAUGURAZIONE FIERA ‘MY PLANT&GARDEN’
L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione, partecipa all’inaugurazione di ‘Myplant&Garden – International Green Expo’, manifestazione dedicata al settore del florovivaismo.
– ore 10, Fiera Milano (Strada Statale Sempione, 28 – Rho/MI).
MILANO, ASSESSORE GUIDESI VISITA LE AZIENDE BENEFICIARIE DEI BANDI REGIONALI
Prende il via il tour di valorizzazione dei bandi di Regione Lombardia in sostegno alle imprese. Nel corso della prima tappa, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi visita le seguenti aziende: Fimac Spa (beneficiaria del bando ‘Transizione digitale’), Torrefazione Moka Hodeidah e Rossignoli (entrambe beneficiarie del bando ‘Attività storiche verso il futuro 2024’).
– ore 11, Fimac Spa (via Piemonte, 19 – Senago/MI);
– ore 13.45, Torrefazione Moka Hodeidah (via Piero della Francesca, 8 – Milano);
– ore 14.45, negozio Rossignoli (corso Garibaldi, 71 – Milano).
