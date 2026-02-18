Il Cerchio di Bollate è il Centro Adozioni dell’ASST Rhodense

Di
Redazione
-
0
23

L’adozione è un tema complesso che coinvolge il desiderio di formare una famiglia e il bisogno di un bambino di avere una casa amorevole. 

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate, 18 febbraio 2026. E’ importante conoscere a fondo la complessità dell’iter e affidarsi ad un centro autorizzato e qualificato, consapevoli che il percorso non sempre equivale a un viaggio tutto rose e fiori, e senza intoppi, ma comporta continue altalene emotivo-affettivo e psicologiche da affrontare a varie età.

L’ASST Rhodense, nel rispetto degli orientamenti legislativi, ha attivato il Centro Adozioni, “Il Cerchio” di via Piave 20 a Bollate, quale punto di riferimento per tutte le attività riguardanti l’adozione nazionale ed internazionale.

Un servizio che aiuta a fugare ogni dubbio sulle procedure, sugli Enti autorizzati e sulla loro funzione. Cura la preparazione delle coppie e i single che aspirano ad adottare un bambino, anche in collaborazione con le Associazione di famiglie adottive. Inoltre segue l’andamento nel corso del primo anno di inserimento del bambino con sostegno e vigilanza, attraverso incontri periodici con la coppia ed il bambino ed incontri di gruppi di genitori.

Vengono anche organizzati degli incontri informativi rivolti alle coppie e ai single che desiderano ricevere informazioni sull’adozione nazionale e internazionale.

Percorso formativo “Prepariamoci ad adottare”

È rivolto alle famiglie che desiderano intraprendere il percorso di adozione. Sono previsti 5 incontri di gruppo (per un max di 12 partecipanti).

Gruppo di sostegno “E io dov’ero?”

È rivolto ai genitori adottivi. Sono previsti 6 incontri di gruppo (per un max di 8 partecipanti).

Per partecipare è necessario lasciare i propri riferimenti al Call Center del Centro Adozioni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero di telefono 02 994305699 in modo da essere contattati.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui