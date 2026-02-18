Il Cerchio di Bollate è il Centro Adozioni dell’ASST Rhodense

L’adozione è un tema complesso che coinvolge il desiderio di formare una famiglia e il bisogno di un bambino di avere una casa amorevole.

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate, 18 febbraio 2026. E’ importante conoscere a fondo la complessità dell’iter e affidarsi ad un centro autorizzato e qualificato, consapevoli che il percorso non sempre equivale a un viaggio tutto rose e fiori, e senza intoppi, ma comporta continue altalene emotivo-affettivo e psicologiche da affrontare a varie età.

L’ASST Rhodense, nel rispetto degli orientamenti legislativi, ha attivato il Centro Adozioni, “Il Cerchio” di via Piave 20 a Bollate, quale punto di riferimento per tutte le attività riguardanti l’adozione nazionale ed internazionale.

Un servizio che aiuta a fugare ogni dubbio sulle procedure, sugli Enti autorizzati e sulla loro funzione. Cura la preparazione delle coppie e i single che aspirano ad adottare un bambino, anche in collaborazione con le Associazione di famiglie adottive. Inoltre segue l’andamento nel corso del primo anno di inserimento del bambino con sostegno e vigilanza, attraverso incontri periodici con la coppia ed il bambino ed incontri di gruppi di genitori.

Vengono anche organizzati degli incontri informativi rivolti alle coppie e ai single che desiderano ricevere informazioni sull’adozione nazionale e internazionale.

Percorso formativo “Prepariamoci ad adottare”

È rivolto alle famiglie che desiderano intraprendere il percorso di adozione. Sono previsti 5 incontri di gruppo (per un max di 12 partecipanti).

Gruppo di sostegno “E io dov’ero?”

È rivolto ai genitori adottivi. Sono previsti 6 incontri di gruppo (per un max di 8 partecipanti).

Per partecipare è necessario lasciare i propri riferimenti al Call Center del Centro Adozioni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero di telefono 02 994305699 in modo da essere contattati.