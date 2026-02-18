Incontro di calcio “Inter vs Genoa”: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Genova

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio 2026 – In occasione dell’incontro di calcio di Serie A “Inter – Genoa”, in programma sabato 28 febbraio 2026 presso lo stadio G. Meazza di Milano, il Prefetto Claudio Sgaraglia, in adesione alla determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 17 febbraio 2026 e sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, ha adottato, con provvedimento in data 18 febbraio 2026, la seguente prescrizione:

divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Genova.

