Legnano rende omaggio a Chopin con un concerto e un pianoforte Steinway Gran Coda da 300mila euro

al Teatro Tirinnanzi il 22 febbraio

Il recital musicale, che vedrà sul palco il maestro Carlo Balzaretti a suonare il prezioso strumento, organizzato dalle Scuole di Musica Paganini, ha il patrocinio della Città di Legnano e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

Domenica 22 febbraio alle ore 17.00 il palco del Teatro Tirinnanzi si accenderà sulle note senza tempo di Frédéric Chopin, protagonista assoluto del recital pianistico “Omaggio a Chopin”, un appuntamento interamente dedicato al grande Romanticismo musicale. Un concerto pensato non come semplice intrattenimento, ma come autentica esperienza d’ascolto, capace di condurre il pubblico dentro l’universo poetico di uno dei più grandi compositori per pianoforte di ogni epoca.

A guidare il pubblico in questo viaggio musicale sarà il Maestro Carlo Balzaretti, pianista di raffinata sensibilità e solida esperienza concertistica, oggi direttore del Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate. Balzaretti unisce rigore tecnico, chiarezza formale e una partecipazione espressiva intensa, capace di restituire tutta la complessità e la profondità emotiva di queste pagine immortali.

«A rendere ancora più preziosa la serata sarà lo strumento scelto per l’esecuzione: un pianoforte Gran Coda Steinway dal valore superiore ai 300 mila euro, strumento di rara bellezza e potenza timbrica, capace di esaltare ogni sfumatura espressiva e di amplificare la magia di un repertorio che vive di dettagli, respiri e colori sonori», spiega Fabio Poretti, direttore delle Scuole di Musica Paganini.

L’iniziativa, organizzata dalle Scuole di Musica Paganini, è sostenuta dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e gode del patrocinio del Comune di Legnano, a conferma di un impegno condiviso nel proporre eventi culturali di alto profilo, curati nei contenuti e affidati a interpreti di riconosciuta eccellenza. Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate spiega: «Sostenere un concerto pianistico di questo livello significa offrire al nostro territorio un’esperienza rara. Il pianoforte solista, soprattutto quando affidato a un interprete di grande valore e a uno strumento straordinario, non è così frequente da ascoltare dal vivo in contesti locali. È un’occasione preziosa, che merita di essere valorizzata. Come Bcc sentiamo la responsabilità di rendere accessibili alla comunità momenti culturali di alta qualità, capaci di unire bellezza, profondità e partecipazione. La musica per pianoforte, in particolare, richiede ascolto, attenzione e sensibilità: qualità che arricchiscono non solo chi suona, ma anche chi ascolta. Portare sul territorio artisti e strumenti di eccellenza significa creare opportunità di crescita culturale autentica, rafforzando il legame tra istituzioni, cittadini e mondo della musica.»

Il programma del recital musicale proporrà un percorso che alterna momenti intimi e poetici a pagine di grande virtuosismo, restituendo la straordinaria capacità di Chopin di trasformare il pianoforte in una voce universale. Le sue opere, intrise di lirismo, eleganza e struggente intensità, raccontano sentimenti senza tempo, passando dalla delicatezza di una melodia sussurrata alla potenza di un’esplosione sonora che accende la sala di energia e passione.

Il recital del 22 febbraio si preannuncia dunque come un appuntamento di grande spessore artistico, un’occasione per lasciarsi avvolgere dalla forza evocativa del pianoforte e dalla scrittura di un compositore che ha saputo fare della tastiera il luogo privilegiato dell’anima romantica.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne.