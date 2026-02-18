MOBILITÀ. CONCLUSI I LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LE FERMATE DI M4 SFORZA-POLICLINICO E M3 MISSORI

(mi-lorenteggio-com) Milano, 18 febbraio 2026 – Sono terminati i lavori di riqualificazione del percorso pedonale di collegamento tra le fermate Sforza-Policlinico della M4 e quella di Missori della M3, con la nuova uscita della linea gialla e la pedonalizzazione di parte di via Pantano.

Grazie a un tunnel di circa 50 metri, infatti, la fermata di Missori guadagna una nuova uscita pedonale e un nuovo ascensore su via Pantano, all’incrocio con via Larga, riducendo a 350 metri la distanza da percorrere all’aperto tra la M3 e la fermata della M4.

La riqualificazione della via, con la pedonalizzazione di un tratto di via Pantano e di largo Richini, ha consegnato alla città un’ampia area con panchine, alberature e due grandi aiuole piantumate nei pressi di via Larga.

Il collegamento è completato dal passaggio pedonale alberato a fianco dell’Università Statale aperto da tempo che mette in collegamento con l’ampia piazza attrezzata con tavoli e panchine realizzata in corrispondenza dell’uscita di M4 lungo via Francesco Sforza.



“L’intervento su via Pantano – commenta Arianna Censi, assessora alla Mobilità – restituisce alla città un’area completamente rinnovata: panchine, nuovo verde e una fermata del tutto accessibile per le persone con disabilità. Un ulteriore tassello nel processo di riqualificazione che abbiamo portato avanti in concomitanza con la realizzazione della M4 e che trova nelle sistemazioni superficiali il coronamento di un lavoro importante che, oltre a mettere a disposizione di cittadini e cittadine una mobilità potenziata e più efficiente, ci lascia in eredità luoghi più belli, vivibili e accoglienti”.

Redazione