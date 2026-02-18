Museo Diocesano e PwC Italia di nuovo insieme per la mostra “HANS MEMLING. La Crocifissione. Quattro artisti contemporanei attorno a un capolavoro”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio 2026 – PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali alle imprese, continua la collaborazione con il Museo Diocesano di Milano anche in occasione della Quaresima e della Pasqua.

La scelta dopo il grande successo dell’esposizione al pubblico del Presepe del Londonio per cui PwC Italia ha sostenuto il restauro delle ultime tre figure e due quinte sceniche e offerto ai visitatori l’ingresso gratuito nella prima giornata di esposizione.

Dal 19 febbraio al 17 maggio 2026 il Museo Diocesano Carlo Maria Martini espone la Crocifissione di Hans Memling, opera proveniente dal Museo Civico di Palazzo Chiericati del Comune di Vicenza.

Il capolavoro di uno dei più importanti artisti del Rinascimento fiammingo, è al centro della mostra HANS MEMLING. La Crocifissione. Quattro artisti contemporanei attorno a un capolavoro, a cura di Valeria Cafà, Giuseppe Frangi e Nadia Righi.

L’esposizione mette in dialogo il capolavoro di Memling con le opere di Stefano Arienti, Matteo Fato, Julia Krahn e Danilo Sciorilli. La mostra, che vede PwC Italia nel ruolo di main sponsor, è una straordinaria opportunità per poter ammirare La Crocifissione che, posta al centro dell’allestimento, diventa il punto di riferimento per gli artisti contemporanei che sono stati chiamati a guardarlo con rispetto e discrezione, lasciandosi ispirare da dettagli compositivi, cromatici e iconografici e che ciascuno ha rielaborato in chiave attuale.

Questa iniziativa, come la precedente, si inserisce nel più ampio progetto di “PwC per la cultura” che persegue l’obiettivo principale di contribuire alla crescita del Paese, creando occasioni di condivisione del patrimonio culturale italiano all’interno e all’esterno dell’organizzazione, in tutti i territori in cui PwC Italia è presente con le proprie sedi.

“Abbiamo scelto di proseguire il rapporto di collaborazione e sostegno alle iniziative del Museo Diocesano Carlo Maria Martini perché rappresenta indubbiamente uno dei punti di riferimento culturali più iconici per la città di Milano. Una scelta curatoriale virtuosa che ci ha da subito conquistati. Siamo fermamente convinti dell’importanza della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale presente nel nostro Paese ed è per questo che il nostro percorso a supporto della cultura si arricchisce di un nuovo tassello. L’obiettivo è continuare ad alimentare il nostro dialogo con le più importanti istituzioni museali su tutto il territorio nazionale, un percorso che trova grande apprezzamento da parte di tutti i nostri professionisti” afferma Chiara Carotenuto Partner PwC Italia, responsabile della comunicazione PwC e del progetto PwC per la cultura

“Anche quest’anno, per il tempo di Quaresima e Pasqua proponiamo ai nostri visitatori un percorso che aiuti a guardare un capolavoro osservandolo da tanti punti di vista. Come negli ultimi due anni, il percorso di mostra, grazie alla collaborazione con Casa Testori, è arricchito dalla presenza di quattro opere di artisti contemporanei che hanno accettato di dialogare con il dipinto di Memling. Siamo grati ai Musei Civici di Vicenza per aver voluto collaborare con noi a questo progetto: la Crocifissione è un lavoro di grande raffinatezza che quasi obbliga a fermarsi davanti ad esso, a osservare ogni singolo, delicato dettaglio e a “stare” – ciascuno secondo i propri tempi – davanti al crocifisso” afferma Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano di Milanoe co-curatrice della mostra.