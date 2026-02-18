Rho. Controlli nelle sale gioco: altre due sanzioni per mancato rispetto dei divieti sugli orari

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 febbraio 2026 – La Polizia Locale, attraverso la squadra di Polizia amministrativa Annonaria, continua i controlli negli esercizi commerciali in cui sono presenti sale slot e VTL. In tutto si parla di 29 locali sul territorio cittadino, comprese alcune sale slot.

Nei giorni scorsi, una domenica sera, sono state emesse due nuove sanzioni da 500 euro assegnate in due diversi locali, uno in centro e uno in periferia, in violazione dell’ordinanza sindacale che prevede limitazioni agli orari in cui utilizzare le macchinette. I gestori hanno lasciato entrare, nella fascia serale corrispondente all’ora di cena, numerose persone, forse pensando che la domenica gli agenti non fossero in servizio: l’Annonaria ha agito prontamente e ha assegnato le due sanzioni, seguendo le indicazioni dell’ordinanza sindacale del 9 gennaio 2024.

Secondo il testo, le attività di gioco devono essere interrotte tutti i giorni della settimana dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00.

Nel 2025 si sono contate 14 sanzioni contestate dalla Polizia Locale, cui si sono aggiunte le due contestate dalla Polizia di Stato. Queste sono le prime del 2026.

“I controlli non si fermano, nei giorni feriali e anche la domenica – spiegano il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessore alla Legalità Nicola Violante – Le azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico proseguono senza interruzione. In aprile torneranno convegni, tornei e iniziative per informare e aiutare a capire i meccanismi che creano dipendenza, intanto proseguono le proposte informative con le scuole e si lavora su diversi fronti”.