Superalcoolici a minorenni e violazioni antincendio e sicurezza. 15enne soccorso in coma etilico. Il Questore chiude la discoteca “HEAVEN”. Gestore e barista denunciati alla Procura della Repubblica

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 18 febbraio 2026 – Durante lo scorso fine settimana, su Ordinanza del Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati effettuati specifici controlli interforze nei Locali Pubblici al fine di verificare il corretto rispetto delle disposizioni normative a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della salute delle categorie più deboli, quali i ragazzi minorenni .

Nello specifico, a Lonato del Garda, nella notte tra sabato e domenica, Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda unitamente a Militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Personale della Polizia Locale di Lonato, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dell’A.T.S. hanno effettuato un controllo all’interno della Discoteca “Heaven”.

Le attività ispettive hanno consentito di riscontrare la somministrazione diffusa ed illegale di bevande alcooliche e superalcooliche ad 8 minori di anni 18, di cui 1 minore di anni 16 ; inoltre, all’incirca alle 2 del mattino, il Personale delle Forze di Polizia ha dovuto richiedere l’intervento dei Sanitari del “118” in quanto un 15enne è stato trovato in stato di semi-incoscienza , in conseguenza dell’ abuso di bevande alcoliche assunte all’interno della Discoteca. Al ragazzino, trasferito in Ambulanza in via d’urgenza presso il Nosocomio di Desenzano del Garda (BS), veniva diagnosticato un grado alcolemico pari al 2.0 gr./L., idoneo a provocare il coma etilico . Per questi fatti il Gestore della Discoteca, in concorso con il Barista, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16, nonché sanzionato per aver somministrato bevande alcoliche a minori di anni 18.

Sempre durante le attività di controllo e verifica il Personale dei Vigili del Fuoco ha accertato la sussistenza di anomalie inerenti alle Uscite di Sicurezza , il mancato aggiornamento del Documento Valutazione Rischio (D.V.R.), l’assenza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), la presenza di estintori scaduti e la mancata formazione del Personale addetto alla sicurezza , mentre 5 Addetti alla Sicurezza non sono stati in grado di dimostrare l’iscrizione negli Elenchi professionali obbligatori; inoltre, il Personale dell’A.T.S., di seguito ad attività ispettiva di competenza, procedeva alla sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie , nonché al blocco ufficiale delle carni al fine di identificarne la tracciabilità.

In considerazione di quanto riscontrato durante i controlli, ed in considerazione della gravissima reiterazione di comportamenti illeciti posta in essere dalla gestione, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, in base a quanto previsto dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha ordinato la sospensione della Licenza e l’ immediata chiusura per 20 giorni della Discoteca “HEAVEN”.

“Il consumo di alcool tra i minori è un fenomeno che può avere conseguenze molto gravi sotto il profilo sanitario, sociale e della sicurezza – ha sottolineato il Questore Sartori –. I risultati di questi controlli dimostrano quanto sia fondamentale un’azione coordinata e costante tra tutte le Istituzioni. L’obiettivo è chiaro: tutelare i più giovani, prevenire situazioni di rischio, sensibilizzare le famiglie e richiamare gli esercenti al pieno rispetto delle regole. La somministrazione di alcolici a minorenni non è soltanto una violazione di legge, ma un comportamento che può mettere seriamente in pericolo la salute e l’incolumità dei ragazzi. Allo stesso tempo, nel recente passato abbiamo tutti potuto renderci conto di quali conseguenze tragiche possano derivare dal mancato rispetto delle norme di sicurezza ed anti-incendio nei Locali di Pubblico Spettacolo. Proseguiremo con controlli mirati ed interventi incisivi ogni volta che emergeranno irregolarità, perché la prevenzione, sostenuta da un’efficace rete interistituzionale, rappresenta lo strumento più importante per garantire sicurezza e legalità sul territorio”.