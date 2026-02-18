Valanga in Valle d’Aosta: alpini in prima linea per l’accoglienza

Mentre prosegue l’intenso impegno degli Alpini a supporto delle Olimpiadi invernali, la penna nera continua a garantire la propria presenza anche nelle emergenze del territorio. In queste ore difficili per la Valle d’Aosta, colpita da ripetuti distacchi di valanghe, la Caserma “Ramirez” del Centro Addestramento Alpino – Scuola Militare è intervenuta in concorso alle operazioni di evacuazione delle persone rimaste bloccate a Rhêmes-Notre-Dame, dopo che una valanga ha ostruito la strada regionale 24 in località Chanavey.

L’intervento, coordinato con la Protezione Civile, il Corpo Forestale, i Vigili del fuoco e il Soccorso Alpino, ha consentito di mettere in sicurezza oltre cento turisti coinvolti. Per una trentina di persone provenienti da fuori regione, impossibilitate a rientrare nelle proprie abitazioni, è stata predisposta l’accoglienza per la notte proprio presso la caserma “Ramirez” in Aosta, che ha aperto le proprie porte offrendo ospitalità e assistenza.Ancora una volta, lo spirito alpino di servizio si è tradotto in gesti concreti. Non solo il contributo ai grandi eventi internazionali, ma una presenza costante, silenziosa e operosa, pronta a intervenire quando la comunità chiama.Il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, ha espresso il proprio apprezzamento per l’intervento svolto, sottolineando come gli alpini, in armi e in congedo, confermino ogni giorno la loro vocazione al servizio delle comunità. Un impegno che non conosce pause: dalle Olimpiadi alle emergenze, gli Alpini ci sono. Sempre.