Video. Mercoledì delle Ceneri – Statio e Santa Messa, inizio Quaresima

Chiesa di Sant’Anselmo
ore 16.30
Statio e processione penitenziale
 

Basilica di Santa Sabina
ore 17.00
Santa Messa con la benedizione e imposizione delle ceneri

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
18 febbraio 2026

«STAZIONE» NELLA BASILICA DI SANTA SABINA ALL’AVENTINO
PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE
LEONE XIV

  1. Nel giorno di inizio della Quaresima avrà luogo una celebrazione, nella forma delle «Stazioni» romane, presieduta dal Santo Padre Leone XIV, con il seguente svolgimento:
  • Alle ore 16.30, nella chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino, inizierà la liturgia «stazionale» cui farà seguito la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina.
    Alla processione prenderanno parte i Cardinali, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Monaci Benedettini di Sant’Anselmo, i Padri Domenicani di Santa Sabina e alcuni fedeli.
  • Al termine della processione, nella Basilica di Santa Sabina, proseguirà la Celebrazione Eucaristica, nella quale si benedicono e si impongono le ceneri.

