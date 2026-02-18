Video. Mercoledì delle Ceneri – Statio e Santa Messa, inizio Quaresima

Chiesa di Sant’Anselmo
ore 16.30
Statio e processione penitenziale
Basilica di Santa Sabina
ore 17.00
Santa Messa con la benedizione e imposizione delle ceneri
MERCOLEDÌ DELLE CENERI
18 febbraio 2026
«STAZIONE» NELLA BASILICA DI SANTA SABINA ALL’AVENTINO
PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE
LEONE XIV
- Nel giorno di inizio della Quaresima avrà luogo una celebrazione, nella forma delle «Stazioni» romane, presieduta dal Santo Padre Leone XIV, con il seguente svolgimento:
- Alle ore 16.30, nella chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino, inizierà la liturgia «stazionale» cui farà seguito la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina.
Alla processione prenderanno parte i Cardinali, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Monaci Benedettini di Sant’Anselmo, i Padri Domenicani di Santa Sabina e alcuni fedeli.
- Al termine della processione, nella Basilica di Santa Sabina, proseguirà la Celebrazione Eucaristica, nella quale si benedicono e si impongono le ceneri.