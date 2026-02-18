VIECCA – DELL’ACQUA (FDI): PROFONDO CORDOGLIO PER SCOMPARSA PROFESSORE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio 2026 – Ieri ci ha lasciati Maurizio Viecca, grande cardiologo e uomo che ha dedicato l’intera vita alla cura degli altri, distinguendosi per competenza, umanità e passione autentica per la medicina.

“Ho avuto l’onore di conoscerlo e di condividere con lui momenti di confronto e amicizia. I suoi insegnamenti, il suo rigore professionale e il profondo amore per la sua professione resteranno un patrimonio prezioso per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e lavorare al suo fianco”, dichiara Deborah Dell’Acqua, vice coordinatore di Fratelli d’Italia Milano.

Il professor Viecca ha offerto il suo contributo anche in occasione del convegno “Dove va la sanità lombarda. I problemi di oggi e le soluzioni di domani”, un momento di approfondimento e confronto di alto profilo, sui temi della sanità regionale, confermando ancora una volta la sua disponibilità al dialogo e il suo impegno per il miglioramento del sistema sanitario.

“Il suo esempio continuerà a vivere nel lavoro quotidiano di chi crede nella medicina come vocazione e servizio alla persona”, conclude Dell’Acqua.