A CORSICO “LA COSCIENZA DI ZETA”: GLI STUDENTI DEL LICEO VICO AL CENTRO DEL PROGETTO DI LACTALIS ITALIA SU SOCIAL E RELAZIONI

Corsico, 19 febbraio 2026 – Il Liceo Statale G.B. Vico di Corsico è tra le scuole coinvolte nella quinta edizione de "La Coscienza di Zeta – Lactalis per le proprie comunità", il progetto di responsabilità sociale promosso da Lactalis Italia e dedicato agli adolescenti.

L’edizione 2025–2026 affronta un tema di grande attualità: “Social e socialità: come i social influenzano i rapporti e la qualità delle relazioni”, con l’obiettivo di accompagnare ragazze e ragazzi in una riflessione critica sul modo in cui costruiscono la propria identità digitale, vivono le relazioni online e offline e interpretano emozioni come appartenenza, confronto e solitudine.

L’iniziativa è riservata ad alcune scuole situate nei territori in cui Lactalis è presente con i propri stabilimenti. Quest’anno, oltre al Liceo Statale G.B. Vico di Corsico, sono coinvolti anche l’Istituto Ven. Luzzago di Brescia e l’Istituto Tecnico Economico G.B. Bodoni di Parma.

Il programma prevede in ogni scuola quattro incontri di due ore, in presenza, guidati da educatori, pedagogisti e professionisti della comunicazione, durante i quali gli studenti lavorano in gruppo alla realizzazione di una campagna social dedicata al tema dell’anno, sviluppando competenze critiche, relazionali e comunicative. I progetti selezionati saranno realizzati professionalmente e uno di essi sarà pubblicato sui canali social di Lactalis. Il percorso si conclude con un evento finale presso la nuovissima sede di Lactalis a Milano, occasione di incontro tra studenti, scuola e impresa.

«La Coscienza di Zeta rappresenta per Lactalis un progetto strategico, perché incarna in modo concreto il nostro purpose “Alimentiamo il futuro” – dichiara Vittorio Fiore, direttore comunicazione e sostenibilità di Lactalis Italia. Crediamo che il ruolo di un’azienda responsabile sia anche quello di contribuire alla crescita delle comunità in cui opera, creando occasioni di ascolto e confronto con le nuove generazioni. Accompagnare i ragazzi in una riflessione consapevole sull’uso dei social e sulla qualità delle relazioni significa investire nel capitale umano e sociale del presente e del futuro.»

“I social fanno parte della vita quotidiana dei giovani – afferma la prof.ssa Silvia Bassi Dirigente scolastica del Liceo Vico – pertanto non devono essere demonizzati ma, esattamente come i nostri ragazzi, capiti, in modo da poterne fare comprendere i limiti e i rischi senza scadere nella retorica. I social possono essere un mezzo creativo, ma anche uno specchio che amplifica insicurezze e confronto continuo: una macchina sempre in moto che proietta una notorietà facile e irreale, uno stile di vita spesso irrealizzabile. È importante aiutare i ragazzi e le ragazze in crescita a ricordare e a riconoscere la vita vera, fatta di tempi lenti, errori, relazioni e gioie che non si misurano con i post, i video e le visualizzazioni.”

Nato nel periodo post-lockdown per rispondere al disagio emotivo degli adolescenti, è cresciuto negli anni fino a diventare un punto di riferimento nel percorso di responsabilità sociale di Lactalis Italia, con il coinvolgimento di scuole e territori su scala nazionale. Dalla prima edizione a oggi ha coinvolto 12 scuole in 11 città e oltre 400 studenti, creando un dialogo costante con i territori e trasformando le riflessioni dei ragazzi in progetti concreti.

Il progetto è ideato da Mediatyche, società di comunicazione specializzata in sostenibilità e cultura d’impresa, e realizzato in collaborazione con Fondazione L’albero della Vita ETS e l’agenzia di comunicazione digital Hello!, con un approccio che unisce educazione, ascolto e creatività.

Tutte le edizioni del progetto sono raccontate sul sito www.lacoscienzadizeta.it.

V. A.