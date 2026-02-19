A Fiera Milano Rho dal 22 al 24 febbraio 2026 MICAM 101: LA MANIFESTAZIONE LEADER MONDIALE DELLA CALZATURA RIPARTE CON SLANCIO E CONSOLIDA IL SUO RUOLO DI HUB INTERNAZIONALE PER IL SETTORE

(mi-lorenteggio.com) Milano 19 febbraio 2026 -MICAM 101 inaugura una nuova edizione all’insegna della crescita e dell’innovazione, confermandosi la piattaforma fieristica globale di riferimento per l’industria calzaturiera.

L’appuntamento, in programma a Fiera Milano Rho dal 22 al 24 febbraio 2026, registra ad oggi la partecipazione di 794 marchi, di cui 402 internazionali e 392 italiani, un risultato che attesta la centralità strategica della manifestazione nel panorama mondiale.

Rispetto all’edizione precedente, MICAM evolve ulteriormente il proprio modello, trasformandosi in un ecosistema sempre più orientato alle esigenze del mercato. Grazie a un forte investimento nel programma di incoming internazionale e in una selezione altamente qualificata di buyer, la fiera rafforza la sua vocazione al supporto dell’export e dei processi di internazionalizzazione.

Un percorso reso possibile dal contributo continuativo di MAECI e ICE, che per questa edizione ha permesso di raggiungere un risultato eccezionale: il numero dei buyer coinvolti raddoppia rispetto alle precedenti edizioni, confermando la crescente attrattività globale dell’evento e la sua capacità di generare concrete opportunità di business.

Un layout rinnovato per valorizzare innovazione e contenuti del mondo Calzature.

L’evoluzione di MICAM – costruita a partire dal piano industriale sviluppato con KPMG – prende forma anche nel nuovo layout espositivo, studiato per offrire un’esperienza di visita più fluida, contemporanea e coinvolgente.

Un percorso che accompagna buyer e visitatori attraverso aree tematiche che esaltano l’eccellenza del settore e culminano nel Padiglione 3, cuore pulsante dell’innovazione, con la piazza MICAM Next che ospita l’area:

Future of Retail, le tecnologie che stanno cambiando il punto vendita, asset strategico di MICAM dedicato all’evoluzione del retail di domani. Tra le soluzioni presentate:

SizeWise, tecnologia AI che ottimizza le raccomandazioni di taglia contribuendo alla riduzione dei resi;

WEEV, piattaforma SaaS che integra gemelli digitali, gestione dati ESG e ricerca tramite AI Co Pilot;

Solaya, soluzione che consente ai brand di produrre contenuti fotografici di alta qualità direttamente da smartphone, riducendo tempi e costi di produzione.

A MICAM Next restano protagonisti i seminari curati da WIRED e le sfilate.

Tra le novità della prossima edizione M&M – The Hub: formazione, artigianalità e creatività nel Padiglione 5.

Uno spazio nato dalla sinergia con MIPEL dove la MICAM Academy prende vita come un vero laboratorio artigianale. Attraverso workshop dedicati, gli studenti delle scuole potranno avvicinarsi all’Arte della Calzatura realizzando modelli unici caratterizzati da una tomaia tecnica “one-piece” disegnabile, sviluppata con materiali ortopedici d’avanguardia. Sotto la guida dei maestri di Arsutoria e l’estro di artisti del mondo dei fumetti, verranno prodotti 100 esemplari esclusivi dotati di suole “barefoot” fornite da Vibram e completati dal logo “Micam Milano” ricamato e da un tag NFC che anticipa il futuro passaporto digitale, permettendo di consultare l’intero processo produttivo via smartphone.

Sempre al Padiglione 5 si trova lo spazio dedicato al progetto Italian Startup, che accoglie realtà d’avanguardia tra cui:

Zerow, piattaforma per l’economia circolare dedicata al recupero e alla valorizzazione degli scarti di produzione;

EZ Lab, specializzata nel Digital Product Passport (DPP) e nelle tecnologie blockchain per la tracciabilità digitale;

Gait Tech, con un dispositivo invisibile integrato nella soletta per migliorare il comfort delle calzature con tacco.

All’interno di questo scenario di “Rinascimento Primordiale”- tema guida di questa edizione – l’innovazione digitale assume un ruolo decisivo. Grazie alla collaborazione con Livetrend, MICAM presenta una Trend Guide basata su analisi AI di milioni di dati provenienti da web e social.

Le previsioni identificano quattro macro-tendenze destinate a guidare le scelte d’acquisto della prossima stagione:

Bucolic Slumber

Lavish Subversion

Primal Futurism

Dark History

Uno strumento strategico che consente ai buyer di orientare con precisione il proprio assortimento.

Fashion Link Milano: una visione integrata della filiera moda

A completare la proposta di MICAM 101 è il progetto Fashion Link Milano, iniziativa congiunta che unisce in un’unica narrazione le eccellenze di:

MIPEL

Milano Fashion & Jewels

TheOneMilano

Sì Sposaitalia Collezioni

Una piattaforma che trasforma Milano nel punto di riferimento imprescindibile per i professionisti della moda, offrendo ai buyer internazionali una visione coerente, integrata e completa dell’intera filiera.