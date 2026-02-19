Allianz Milano vince i primi due set, è semifinale di Challenge

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2026 – Fa il suo dovere Allianz Milano in Challenge, vince i primi due set e stacca il pass per la semifinale che si giocherà contro i turchi dell’Altekma Sk Izmir. All’Allianz Cloud è partita vera contro il Norwid Częstochowa: la squadra di Ljubo Travica ci prova fino in fondo a ribaltare il risultato dell’andata. I primi due parziali vengono giocati punto a punto, sul filo dei dettagli. Il primo set è una maratona, il secondo ci va vicino. A qualifica ottenuta i due esperti coach scelgono di dare spazio a chi ha giocato meno e il Norwid Częstochowa, se c’era qualche dubbio, dimostra di avere una rosa decisamente competitiva fino alla chiusura al tie-break a proprio favore.

La partita

Travica schiera De Cecco in diagonale a Indra, il capitano ed ex di turno Ebadipur e Lipinski schiacciatori ricevitori, Popiela e Adamczyk al centro con Slugocki impegnato come libero. Risponde coach Roberto Piazza con il consueto 6+1 degli ultimi mesi: Kreling in palleggio con Reggers opposto, Recine e Ichino laterali, Di Martino e Caneschi al centro e Catania libero.

Primo set

Subito spettacolo all’Allianz Cloud. Polacchi con il “braccio libero” per ribaltare il match di andata. L’ace di Indra del 2-3 è il primo sussulto di Częstochowa. Kreling smarca Reggers per il 6-6. Sul successivo attacco del capitano di Allianz la palla va out, confermata dal video check: Piazza deve fermare il gioco sul 6-9. L’errore in attacco di Lipinski vale il 9-11. Ichino a muro su Indra ed è 11-13, ma Allianz deve fare qualcosa di più per prendersi il parziale. Ace di De Cecco, 12-16, e secondo time out Piazza. Otsuka su Ichino sul 13-17. Di Martino ferma Adamczyk, poi Reggers chiude un rally prolungato: 17-18 e time out Travica. Resta un break da recuperare: il 20-20 arriva con un attacco di Lipinski out. Doppio cambio Norwid, dentro Jeanlys e Keidos, ma è Reggers a fare il 21-21. Si gioca pallone su pallone. Lindqvist su Kreling per il muro e arriva il 23-22 con secondo time out Częstochowa. Indra trova il 23-23. Dopo due set point per Allianz, Indra trova l’ace del 25-26. È un parziale infinito: ace di Reggers e nuovo ribaltamento, 29-28. Il capitano si ripete per il 30-28. Reggers mette 11 punti, 9 Ebadipur. Meglio il Norwid a muro (4-3), in attacco 55% contro 52% e nel conteggio degli ace (3-2), dove però Częstochowa commette 6 errori contro i 3 di Milano.

Secondo set

Allianz parte con il boost nel secondo parziale, che potrebbe già essere decisivo per il passaggio del turno: 3-0. Il muro di Adamczyk fa però il 5-4. Częstochowa si porta avanti 8-9 ancora grazie al muro. Il punto successivo viene confermato dal check: 8-10 per i polacchi, Ebadipur allunga ancora e Piazza deve fermare il gioco sull’8-11. Indra manda out: 10-11. Częstochowa tiene il break; sul 14-16 Piazza si rigioca la carta Otsuka su Ichino. Recine prima pareggia d’astuzia (17-17), poi mura Indra (18-17) e time out Częstochowa. Reggers e Caneschi fermano due volte Ebadipur (22-20), time out Travica. Kreling cerca il capitano, ancora lui, in diagonale: 23-21. Triplo cambio Częstochowa, dentro Keidos, Jeanlys e Radziwon, ma Otsuka fa il 24-22. Reggers firma il 25-23 che vale il pass per la semifinale contro i turchi dell’Altekma Sk Izmir, che al golden set hanno avuto ragione dei rumeni dell’Scm Zalau. Nel parziale Reggers mette altri 7 punti (5 Ebadipur), 4-3 per Milano i muri, 65% contro il 58% l’attacco.

Terzo set

Piazza e Travica danno spazio a chi è stato meno impiegato dal terzo parziale. Allianz ha Barbanti e Lindqvist in diagonale palleggiatore-opposto, Ichino e Masajedi laterali, Benacchio e Masulovic al centro, con Corbetta libero. Il Norwid ha Kowalski in palleggio e Jeanlys opposto, tiene Lipinski in diagonale con Keidos schiacciatori, Adamczyk e Radziwon al centro con Slugocki libero. Ace Lindqvist e 5-5, poi il sorpasso di Masajedi. Ace di Jeanlys e 11-12. I polacchi allungano 13-16. Otsuka per Masajedi sul 14-17. Allianz fa il controbreak 16-17. Torna il giovane giapponese in campo: 18-21 e time out Piazza; risolve Lindqvist, ben smarcato da Barbanti, 19-21. Il Norwid chiude 21-25.

Quarto set

Non cambiano le formazioni in campo nel quarto parziale. Masajedi sulle mani alte del muro per il 3-1. Allianz tiene il doppio vantaggio sul turno di servizio (6-4). Il Norwid pareggia sul 7-7 e sorpassa con un bel muro del giovane Keidos (9-10). Il suo ace vale l’11-13 con time out Piazza. Otsuka su Masajedi sul 14-17, poi Benacchio mette l’ace del 16-17 e sull’errore di Jeanlys c’è il pareggio. Il Norwid allunga però ancora 18-20: servirebbe un guizzo di Allianz Milano per chiudere. Una serie di battute di Jeanlys porta Częstochowa al set point (19-24). Decide Jeanlys dalla seconda linea, 21-25. Si va al tie-break.

Quinto set

Primo time out di Piazza sul 3-6. Si cambia campo sul 5-8. La squadra polacca vuole salutare la Challenge con una vittoria, ma Allianz Milano ci prova a ribaltare: 7-12. Chiude un ace di Jeanlys, 8-15.



ALLIANZ MILANO – NORWID CZĘSTOCHOWA 2-3

(30-28, 25-23, 21-25, 21-25, 8-15)



ALLIANZ MILANO: Kreling, Reggers 18, Recine 6, Ichino 10, Caneschi 5, Masulovic 6, Catania (L), Lindqvist 13, Benacchio 3, Di Martino 5, Otsuka 2, Corbetta (L2), Barbanti, Masajedi 2. All.: Roberto Piazza. Ass.: Nicola Daldello.



NORWID CZĘSTOCHOWA: Lipiński 15, Popiela 1, Ebadipour 14, DeCecco 1, Indra 10, Adamczyk 10, Slugocki (L), Ostój (L2), Makoś ne, Kowalski 2, Jeanlys 17, Radziwon 3, Kiedos 15. All. Ljubomir Travica



Arbitri: Giordano Vinicius Dos Santos (Irlanda) e Tom Knaepkens (Belgio)

Spettatori: 1.691

MVP: Ferre Reggers

Note: durata set 35’, 32’, 25’, 25’ e 13’ per due ore e 10 minuti. Muri punto: Milano 10, Częstochowa 16. Battute punto: Milano 5 (con 21 errori), Częstochowa 10 (23 errori). Attacco punto: Milano 47%, Częstochowa 57%. Ricezione positiva: Milano 45% (11% perfetta), Częstochowa 41% (16%). Cambio palla dopo ricezione positiva Milano 68%, Częstochowa 74%; dopo ricezione negativa Milano 44%, Częstochowa 49%. Contrattacco punto: Milano 29%, Częstochowa 50%.

I PROSSIMI IMPEGNI DI ALLIANZ MILANO

Domenica 22 febbraio spazio al sempre acceso derby di Monza contro il Vero Volley, mentre il 25 febbraio, ancora all’Allianz Cloud alle 20.30, si chiuderà la regular season contro la MA Acqua S.Bernardo Cuneo.



Le parole di Fernando Kreling alla fine della partita

Il primo obiettivo di stagione era arrivare nelle prime quattro della Challenge e credo che abbiamo fatto una bella prima partita in Polonia che ci ha dato la possibilità di vincere solo due set a casa nostra. Anche questa sera è stata una bella sfida, sempre combattuta. Abbiamo la possibilità di giocare una buona semifinale di Challenge Cup.

Tatsunori Otsuka alla fine del match

Sto bene adesso, i miei addominali sono a posto. Ho parlato con il coach, lo staff medico e fisioterapico, volevo arrivare a questa partita in forma. Oggi sono riuscito a tenere il campo, credo che abbiamo fatto due set molto importanti contro un avversario forte. Sono molto contento di aver ottenuto questo risultato. Adesso ci possiamo tuffare nella SuperLega e pensare anche ai play off.

Foto credit: Alessandro Pizzi