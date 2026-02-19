Civicamente Cesano – “In dialogo con Benedetta Scuderi”

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 19 febbraio 2026 – Una Sala della Trasparenza molto partecipata ha accolto ieri sera l’incontro pubblico “Civicamente in dialogo con Benedetta Scuderi”, promosso da Civicamente Cesano ed Europa Verde – Verdi Cesano Boscone.

Un pubblico numeroso e attento ha partecipato con interesse a una serata intensa, dinamica e ricca di contenuti.

A portare il proprio saluto istituzionale erano presenti il Sindaco Marco Pozza, il Consigliere regionale Simone Negri, numerosi assessori e consiglieri comunali di maggioranza, oltre a rappresentanti della società civile, associazioni del territorio e cittadine/i particolarmente coinvolti nei temi trattati.

L’incontro è stato introdotto e moderato dal consigliere comunale Stefano Cella, che ha guidato il dialogo con un taglio fresco e partecipato, lontano dai toni ingessati dei tradizionali talk politici.

Ospite della serata: Benedetta Scuderi

Classe 1991, originaria di Agropoli, Benedetta Scuderi è europarlamentare dal 2024 per il gruppo Verdi/ALE, eletta nella circoscrizione Nord-Ovest. Laureata con lode in Giurisprudenza all’Università Roma Tre, ha completato due master – in sostenibilità ed energia presso l’Università Bocconi e in politiche pubbliche presso la University College London. Prima dell’elezione al Parlamento europeo ha lavorato come consulente in sostenibilità aziendale e coinvolgimento delle comunità locali.

A Bruxelles siede nelle commissioni Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) e Diritti delle Donne e Uguaglianza di Genere (FEMM), ed è membro sostituto nelle commissioni Occupazione e Affari Sociali (EMPL) e Cultura e Istruzione (CULT). Le sue battaglie principali riguardano la giustizia climatica e sociale, l’equità di genere, i diritti umani e il diritto alla casa.

I temi affrontati

Il dialogo ha toccato questioni centrali per il presente e il futuro dell’Europa e dell’Italia:

*Giovani e politica:* la curiosità inespressa delle nuove generazioni e la necessità di ricostruire fiducia e partecipazione.

*Astensionismo:* il dato preoccupante del 55% di italiani che non si reca alle urne e le possibili strategie per invertire la tendenza.

*Pace e scenari internazionali:* Gaza, la diplomazia europea, la corsa agli armamenti e il ruolo dell’UE nella costruzione di soluzioni politiche durature.

*Democrazia e strumenti di partecipazione:* referendum, diritti, posizioni critiche e ferme su come rafforzare i processi democratici.

Il confronto, sempre vivace e competente, ha offerto spunti concreti e una visione europea capace di parlare al territorio.

*Un’accoglienza sostenibile*

La serata si è aperta con un ricco buffet “sostenibile”, realizzato con prodotti locali e di economia circolare grazie alla collaborazione con Too Good To Go, in linea con i valori di responsabilità ambientale promossi da Civicamente Cesano ed Europa Verde – Verdi Cesano Boscone.

Redazione