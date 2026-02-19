CONSEGNATA LA FIAT 500E DEL CONCORSO GELSIA

(mi-lorenteggio.com) Monza e Brianza, 19 febbraio 2026 – Una nuova auto elettrica circola da oggi sulle strade

brianzole. È stata consegnata questa mattina la Fiat 500e Ice White, premio del concorso “Vinci

un’auto elettrica con Gelsia”, l’iniziativa, promossa dalla multiutility del territorio e riservata ai

clienti che hanno aderito alle offerte di Gelsia tra febbraio e maggio 2025, si inserisce in una

linea di promozioni ed incentivi che la Società propone con continuità ai propri clienti.

Il vincitore, cliente brianzolo, ha ritirato la vettura ricevendo le chiavi da Riccardo Fornaro,

direttore generale di Gelsia.

Con circa 180mila clienti e 17 sportelli attivi in Brianza, Gelsia conferma così il proprio legame con

la comunità, fondato su quattro pilastri strategici: territorialità, qualità del servizio,

digitalizzazione e innovazione sostenibile. L’iniziativa, infatti, si inserisce nel percorso di

promozione della mobilità sostenibile e dell’innovazione energetica che Gelsia porta avanti sul

territorio. La scelta di un modello 100% elettrico – prodotto da Fiat – vuole rappresentare un

segnale concreto verso una mobilità a basse emissioni e più sostenibile per il pianeta.