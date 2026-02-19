Cormano. Incendio in un appartamento in via Acquati

(mi-lorenteggio.com) Cormano, 19 febbraio 2026 – Stamane, in un condominio sito in via Cesare Acquati, un incendio è divampato in appartamento sito al quinto piano, distruggendolo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco con 5 mezzi: all’interno dell’unità immobiliare c’erano fratello e sorella di origine egiziana, una ragazza e un bambino, rimasti fortunatamente illesi. Tre persone (due adulti e un bambino di cinque anni) degli appartamenti vicini invasi dal fumo sono state trasportate in codice verde in ospedale per accertamenti, dopo aver inalato gas tossici prodotti dalla combustione.

