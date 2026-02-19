CORPO MUSICALE CITTADINO PARROCCHIALE RHO CONCERTO A LUME DI CANDELA DI DOMENICA 15 MARZO 

T_OFF

vetrina metropolitana

Teatro Civico Roberto de Silva, piazza Jannacci 1 RHO

Il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho

diretto dal M° Simone Clementi

presenta

Concerto celebrativo per i

XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina

CANDLE_CONCERT_BAND 3rd edition

Lo spirito olimpico tra musica, luce e sport

domenica 15 marzo 2026 ore 17:00

con la partecipazione straordinaria de

I SIFONI DELLA GOLENA, ensemble di Corni delle Alpi

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Rho il ‘Concerto a lume di candela’ a cura del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho nel suo 125° anno di attività, presieduto da Corrado Morelli e diretto dal Maestro Simone Clementi; un appuntamento ormai riconosciuto per la sua atmosfera intima e suggestiva, capace di trasformare l’ascolto musicale in un’esperienza profonda e condivisa.

La terza edizione del CANDLE_CONCERT_BAND si inserisce nel clima unico delle Olimpiadi Invernali Milano–Cortina 2026, un evento che vede Rho protagonista: i padiglioni di Fiera Milano ospiteranno infatti alcune gare olimpiche, rendendo il territorio parte attiva di uno dei più importanti appuntamenti sportivi internazionali.

Lo spirito olimpico tra musica, luce e sport è il filo conduttore di questo concerto a lume di candela, un viaggio sonoro che celebra i valori più autentici dei Giochi: impegno, rispetto, bellezza, unità e superamento dei propri limiti.

Avvolto dalla luce calda delle candele, il pubblico sarà accompagnato attraverso grandi pagine della musica sinfonica ed epica, colonne sonore che hanno segnato l’immaginario collettivo e che evocano la forza della sfida, la solennità della celebrazione e la poesia delle grandi imprese sportive. Un racconto sonoro che unisce musica, luce e sport, dove la fiamma olimpica diventa simbolo di energia, speranza e fratellanza tra i popoli.

Elemento di particolare suggestione sarà la partecipazione straordinaria de I Sifoni della Golena, ensemble di Corni delle Alpi, il cui suono antico e potente richiama il respiro delle montagne, il silenzio delle vette e il legame profondo tra uomo, natura e tradizione. Un dialogo affascinante tra la banda e uno degli strumenti più emblematici del mondo alpino, in perfetta sintonia con lo spirito dei Giochi invernali.

L’obiettivo del progetto rimane immutato: valorizzare quel patrimonio culturale immateriale rappresentato dalla storia delle bande e dei corpi musicali cittadini, espressione autentica di volontariato musicale, partecipazione attiva e servizio alla comunità. Una tradizione secolare che accompagna feste, celebrazioni, ricorrenze e momenti collettivi, contribuendo in modo decisivo all’identità culturale dei territori e al senso di appartenenza delle comunità locali.

Il concerto si inserisce all’interno di T_OFF – Vetrina Metropolitana, rassegna promossa dal Comune di Rho in collaborazione con la Fondazione Teatro Civico di Rho, che anche quest’anno propone un calendario di appuntamenti culturali diffusi, capaci di valorizzare il territorio e le sue eccellenze artistiche.

Un concerto che non è solo ascolto, ma esperienza, dove la musica accende la luce dello spirito olimpico e invita tutti a sentirsi parte di un’unica, grande comunità.

BIGLIETTERIA

12€ posto unico

Acquisti Online su Vivaticket al seguente link diretto:

https://bit.ly/CandleConcertBand26

(Vivaticket applicherà al costo del biglietto i diritti di prevendita)

oppure presso la

Biglietteria Teatro “Roberto De Silva”: Piazza Enzo Jannacci 1, Rho.

SOLO nei giorni dello spettacolo stesso con pagamento solo in contanti.

Apertura due ore prima dell’inizio degli eventi.