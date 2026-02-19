GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2026. Questi gli appuntamenti della Giunta di Regione Lombardia in programma oggi, giovedì 19 febbraio.

PALAZZO LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE BERTOLASO CONSEGNANO ‘PREMIO ROSA CAMUNA’ AL TEAM DEI PROFESSIONISTI LOMBARDI INTERVENUTI NELLA TRAGEDIA SVIZZERA DI CRANS-MONTANA

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana consegna il ‘Premio Rosa Camuna 2026’ al Team dei professionisti intervenuti a seguito della tragedia di Crans-Montana. Sarà presente anche l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso.

– ore 14, Media Lounge ‘Casa Lombardia’ (piazza Città di Lombardia – Milano).

OLIMPIADI 2026, PRESIDENTE FONTANA E SINDACO SALA INCONTRANO LA STAMPA ALLA TRIENNALE DI MILANO NEGLI SPAZI DI ‘CASA ITALIA’

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, incontrano la stampa a ‘Casa Italia’ nel Salone d’Onore della Triennale.

– ore 16.15, Triennale di Milano (viale Alemagna, 6 – Milano), ‘Casa Italia’.

MILANO, SOTTOSEGRETARIO PICCHI IN ASSOLOMBARDA A CONVEGNO ‘WE LIGHT THE SPORT’

Federica Picchi sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani interviene con i saluti istituzionali al convegno ‘We light the sport: l’illuminazione sportiva tra crescita del mercato e sfide normative’.

– ore 10, Assolombarda Palazzo Gio Ponti (via Pantano, 9 – Milano).

MILANO, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A EVENTO ‘HACK THE SPORT’

Federica Picchi sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani interviene all’evento ‘Hack the sport’, dedicato al ruolo dellosport nel benessere sostenibile delle nuove generazioni.

– ore 10, European school of economics (via Tortona, 35 – Milano).

ROMA, ASSESSORE CARUSO A CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA 43° EDIZIONE ‘MONTEVERDI FESTIVAL’ DI CREMONA

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa a Roma alla conferenza stampa di presentazione della 43° edizione del ‘Monteverdi Festival’ la più importante rassegna italiano dedicata alla musica barocca che si tiene dal 7 al 21 giugno 2026 a Cremona, città natale di Claudio Monteverdi, riconosciuto come l’inventore dell’opera lirica. All’evento intervengono anche Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato alla Cultura e Andrea Virgilio, sindaco di Cremona, oltre a Roberto Catalano e Andrea Nocerino, rispettivamente regista residente e direttore artistico del ‘Monteverdi Festival’.

– ore 11.30, Ministero della Cultura (via del Collegio Romano, 881 – Roma), Sala Spadolini.

MILANO, ASSESSORE MAIONE A PRESENTAZIONE OSSERVATORIO IDROGENO 2025

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione partecipa alla presentazione dell’Osservatorio Idrogeno 2025, uno studio relativo all’evoluzione del comparto.

– ore 12, Made Competence Center (via Durando, 10 – Milano).

PESCHIERA BORROMEO/MI, ASSESSORE LA RUSSA IN VISITA ALL’IDROSCALO ALLA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, visita la Sala Operativa della Protezione civile all’Idroscalo di Peschiera Borromeo (Milano), sede del Comitato provinciale di coordinamento del volontariato della Città metropolitana di Milano in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Prevista anche la partecipazione di rappresentanti del Comune di Milano e di Città metropolitana.

– ore 14, Idroscalo (via Idroscalo, 2 – Peschiera Borromeo/MI).

MONZAMBANO/MN, ASSESSORI BEDUSCHI, MASSARI, TIRONI E MAIONE A PRESENTAZIONE SQUADRE FEDERAZIONE SPORT PARALIMPICI

Gli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), su delega del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda), Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima) partecipano, a Monzambano (MN), alla presentazione delle squadre degli atleti Fisip (Federazione Sport Paralimpici) alla vigilia delle Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

– ore 18.30, Tenuta Borgo la Caccia (via Moscatello – Monzambano/MN).