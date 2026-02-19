 ISTRUZIONE. ASSESSORE TIRONI INCONTRA VICEMINISTRO UZBEKO KOMILOV: CONDIVISE BUONE PRATICHE DEL NOSTRO SISTEMA EDUCATIVO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2026 – In un’ottica di apertura della Lombardia alle iniziative internazionali, l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi ha incontrato il viceministro dell’Istruzione prescolare e scolastica dell’Uzbekistan Temurjon Komilov. In questa occasione sono stati messi a confronto i due scenari educativi con la prospettiva di una futura collaborazione.

“Abbiamo potuto raccontare – ha affermato l’assessore Tironi – la nostra filiera formativa, dalla formazione professionale agli ITS, mettendo in luce primati lombardi come il numero di studenti coinvolti e la qualità dell’offerta. Con questo incontro abbiamo condiviso buone prassi e creatività, rappresentando al meglio il nostro modello di eccellenza”.

Il viceministro, in particolare, ha manifestato il proprio interesse per il sistema degli ITS lombardi per la capacità di coniugare una formazione tecnica avanzata e un forte legame con le imprese del territorio.