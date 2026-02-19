(mi-lorenteggio.com) Verona, 19 febbraio 2026 – L’Arena di Verona ospiterà due momenti fondamentali di Milano Cortina 2026: il gran finale dei Giochi Olimpici Invernali (Cerimonia di chiusura, domenica 22 febbraio) e il passaggio di testimone alle Paralimpiadi (Cerimonia di Apertura, venerdì 6 marzo).

“Questo luogo unirà i due eventi grazie alla sua magia e alla sua unicità – svela Maria Laura Iascone, Cerimonies Director di Fondazione Milano Cortina 2026 – L’Arena, infatti, rappresenta un perfetto connubio tra passato e presente, tra storia e innovazione. La Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici sarà un tributo ai valori di fratellanza e di unione delle nazioni, ai volontari e ai territori che hanno ospitato le gare. Una cerimonia che onori tutto questo ma anche la storia di Verona e la bellezza dell’Arena”.

Redazione