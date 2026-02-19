MALTEMPO. DA MEZZANOTTE ALLERTA GIALLA PER VENTO FORTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2026 – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per rischio vento forte, a partire da mezzanotte e fino alle ore 18 di domani, venerdì 20 febbraio.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per coordinare gli eventuali interventi in città.

Durante l’allerta meteo si invita a non sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.