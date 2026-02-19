MILANO. IL ‘GRAZIE’ DELLE IMPRESE ALLA REGIONE: VICINANZA E SOSTEGNO CONCRETO CI AIUTANO A RESTARE COMPETITIVI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2026 – L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha visitato tre imprese lombarde beneficiarie delle misure regionali: un’occasione da un lato per verificare, sul territorio, gli effetti degli strumenti di sostegno alle aziende messi a disposizione da Regione Lombardia; dall’altro per proseguire con i momenti di confronto e dialogo col mondo produttivo, a conferma del rapporto diretto e concreto tra Regione e il tessuto economico lombardo.

Nello specifico, la giornata milanese si è aperta con la visita alla Fimac Spa di Senago (MI), azienda operante nel settore dell’aerospazio e beneficiaria dello strumento regionale ‘Transizione digitale delle imprese’, per poi visitare a Milano le aziende Moka Hodeidah (torrefazione) e Rossignoli Srl (biciclette), beneficiarie del bando regionale ‘Imprese storiche verso il futuro’.

LA VOCE DELLE IMPRESE, FIMAC: GRAZIE A REGIONE RESTIAMO SUL MERCATO DA PROTAGONISTI – Fimac Spa, attraverso il supporto regionale, ha implementato i sistemi di analisi predittiva e intelligenza artificiale finalizzati a ottimizzare i processi produttivi, con focus su digitalizzazione della qualità, potenziamento della cybersecurity e sviluppo delle competenze del personale. “La partecipazione al bando – ha detto Paolo Marelli di Fimac Spa – e il conseguimento del finanziamento sono stati molto importanti, consentendoci di avere una rete informatica molto più performante e sicura e di acquisire software in grado di ottimizzare alcuni processi aziendali, soprattutto quelli relativi alla qualità. L’apporto di Regione Lombardia è stato determinante e ci aiuta a restare nel mercato con un ruolo da protagonisti, attraverso continui investimenti in ricerca e in tecnologia”.

LA VOCE DELLE IMPRESE, MOKA HODEIDAH: CONSIGLIAMO AD ALTRI IMPRENDITORI DI SCOPRIRE LE OPPORTUNITA’ DI REGIONE – Moka Hodeidah, grazie allo strumento regionale, ha innovato i servizi e i processi di tostatura del caffè con un nuovo macchinario, valorizzato e migliorato gli arredi storici e sviluppato competenze specifiche propedeutiche al ricambio generazionale. “La vicinanza di Regione Lombardia alle imprese è concreta – hanno detto Tommaso Maria Rossi e Fulvio Luigi Rossi di Moka Hodeidah – e noi ne siamo una testimonianza. Abbiamo ricevuto un grande aiuto su molti fronti, realizzando miglioramenti dal punto di vista energetico, produttivo, organizzativo e del servizio. Siamo molto contenti di aver aderito a un bando che ci ha permesso di raggiungere i nostri obiettivi aziendali. Consigliamo ai colleghi imprenditori di visionare le opportunità messe a disposizione da Regione: chi ha un progetto, e investe, riesce a portarlo a compimento”.

LA VOCE DELLE IMPRESE, ROSSIGNOLI SRL: GRAZIE A REGIONE LE PMI SI SENTONO PIU’ SICURE – Rossignoli Srl, attraverso il bando regionale, ha modernizzato il negozio storico con nuove attrezzature e servizi, effettuato interventi finalizzati al risparmio energetico e investimenti nell’ambito e-commerce per aumentare la competitività. “Il supporto dalla Regione è importante – ha detto Mattia Bonato di Rossignoli Srl – perché delinea una cornice solida in cui possono muoversi anche le piccole realtà come la nostra, che si sentono più sicure nell’affrontare determinati investimenti. Grazie al bando abbiamo investito sul digitale e sul reparto dedicato alla biomeccanica, oltre al restauro delle parti storiche del nostro negozio, compreso il bancone che ha oltre 60 anni: tanti interventi significativi che ci permettono di tenere in vita un’attività che ormai fa parte della storia di Milano e della Lombardia”.

BANDO ‘TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE’ – La misura sostiene l’accelerazione del processo di trasformazione digitale delle imprese lombarde, incluse le realtà del terzo settore, investendo sulle nuove tecnologie come fattore di produttività e, quindi, di sviluppo e rilancio della competitività internazionale del sistema economico in tutti i settori. L’iniziativa supporta i Piani strategici di digitalizzazione delle aziende, necessari per raggiungere un’adeguata ‘maturità digitale’ e dunque rimanere competitivi anche all’estero. Il bando, attraverso una dotazione finanziaria di 34,4 milioni di euro, ha generato investimenti privati pari a 72,4 milioni di euro.

BANDO ‘IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO’ – La misura supporta le attività storiche e di tradizione iscritte nell’apposito elenco regionale, promuovendo interventi che riguardano restauro e conservazione, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali, oltre a interventi relativi a sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi, incremento dell’attrattività dei luoghi storici del commercio, valorizzazione di vie storiche e di itinerari turistici e commerciali, passaggio generazionale e trasmissione di impresa. Il bando negli ultimi 3 anni, attraverso una dotazione finanziaria di 24,9 milioni di euro, ha generato investimenti privati pari a 55,4 milioni di euro.

ASSESSORE GUIDESI – “Con queste visite – ha spiegato l’assessore Guidesi – oggi rafforziamo la squadra tra imprese e regione. Squadra ulteriormente rafforzata attraverso gli strumenti messi in campo da Regione e concretizzati dalle aziende in innovazione e maggiore competitività. Visitare le aziende ci consente di percepirne i bisogni e vedere oggi come l’aiuto di Regione sia strategico e importante per guardare al futuro. Tutto questo ci rende estremamente orgogliosi. Proseguiremo in questa direzione perché il nostro territorio continui ad essere un territorio d’impresa, di cultura di impresa e di opportunità”.