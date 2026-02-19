Parte da Somma Lombardo il circuito Short Track 2026 per i giovanissimi ciclisti il 22 febbraio

Il Velo Club Sommese organizza il “Trofeo Maghetti Distributori Automatici”, con la sponsorizzazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Ci.Mi srl e Green Parking Malpensa e Orio al Serio.

(mi-lorenteggio.com) Varese, 19 febbraio 2026 – A Somma Lombardo il ciclismo giovanile torna protagonista con una giornata interamente dedicata ai più piccoli. Domenica 22 febbraio 2026 il Velo Club Sommese organizza il “Trofeo Maghetti Distributori Automatici”, gara di Short Track (XCC) riservata alla categoria Giovanissimi maschile e femminile più PG, che segna l’inizio ufficiale del circuito con la prima tappa stagionale di short track.

L’appuntamento è fissato al Campo Sportivo Mossolani di via Novara, a Somma Lombardo, con ritrovo alle ore 12.00 e partenza della prima gara alle 13.30. Il percorso sarà misto, lungo 350 metri, studiato appositamente per i giovani atleti: un tracciato tecnico ma sicuro, capace di mettere alla prova agilità, equilibrio e spirito competitivo.

Lo short track, indicato con la sigla XCC (Cross Country Short Track), è una specialità della mountain bike caratterizzata da gare brevi, veloci e particolarmente spettacolari. A differenza del cross country tradizionale, che si sviluppa su circuiti più lunghi e impegnativi, lo short track si corre su un tracciato corto da ripetere più volte. Questo comporta un ritmo elevato fin dalla partenza, curve ravvicinate, continui cambi di direzione e pochissimo tempo per recuperare. È una formula intensa, in cui contano rapidità, tecnica e capacità di rilanciare l’azione dopo ogni curva. Per i Giovanissimi rappresenta una modalità ideale: il percorso ridotto consente di correre in totale sicurezza, sotto il controllo costante degli organizzatori e del pubblico, mantenendo però tutto il divertimento e l’adrenalina della competizione. È anche un’importante occasione formativa, perché insegna ai bambini a gestire la partenza, scegliere le traiettorie migliori, effettuare sorpassi corretti e mantenere concentrazione fino all’ultimo metro.

La manifestazione sarà anche un momento di confronto tra società sportive, con in palio la Coppa Maghetti Distributori Automatici destinata alla prima società classificata. La seconda società riceverà la coppa del Comune di Somma Lombardo, mentre la terza classificata sarà premiata con la coppa Green Parking. Sono previsti premi di rappresentanza per i partecipanti.

A sostenere l’evento, insieme a Maghetti Distributori Automatici, Ci.Mi srl e Green Parking Malpensa e Orio al Serio, c’è anche la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, da sempre attenta alle iniziative sportive e ai progetti che valorizzano i giovani e il territorio.«Il ciclismo insegna ai più giovani che nessun traguardo si raggiunge per caso. Servono impegno quotidiano, costanza negli allenamenti, capacità di affrontare la fatica e determinazione nel superare gli ostacoli. La disciplina che si costruisce pedalata dopo pedalata è la stessa che permette, nella vita, di trasformare un obiettivo in un risultato concreto – dichiara Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – Sostenere lo sport giovanile significa investire in una cultura fatta di rispetto delle regole, spirito di squadra e fiducia nel futuro. Sono gli stessi principi che guidano ogni giorno la nostra banca nel servizio alle famiglie e al territorio.»

Le iscrizioni sono aperte tramite l’ID 179330 all’indirizzo e-mail veloclubsommeseasd@libero.it. L’organizzazione punta su una partecipazione numerosa, consapevole che il settore giovanile rappresenta il cuore pulsante del movimento ciclistico e il terreno su cui costruire il futuro di questo sport.

Il Trofeo Maghetti Distributori Automatici si annuncia dunque come una vera festa del ciclismo per bambini e famiglie, un’occasione per vivere lo sport all’aria aperta e condividere i valori di impegno, rispetto e passione che il ciclismo sa trasmettere fin dai primi anni.