POSTE ITALIANE: IN VIA CORDUSIO A MILANO OMAGGIO FILATELICO PER GLI ATLETI MILANO CORTINA 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2026 – È disponibile fino al 15 marzo nello Spazio Filatelia di Milano in via Cordusio 4 lo speciale annullo realizzato da Poste Italiane per celebrare gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026.

Per gli appassionati e i collezionisti sono disponibili anche i due francobolli celebrativi dedicati all’evento emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 21 gennaio scorso insieme alla cartella filatelica contenente il foglietto, le cartoline affrancate ed annullate, le buste primo giorno di emissione, le tessere e il bollettino illustrativo.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.