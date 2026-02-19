RENT, il musical benefico che unisce spettacolo e prevenzione a Legnano il 21 febbraio

Parte del ricavato dei biglietti andrà a supporto del CheckPoint di Legnano, servizio di prevenzione e testing HIV gestitodalla Cooperativa Sociale Albatros, che per la serata sarà presente all’ingresso del teatro.

Legnano, 19 febbraio 2026 – Il musical RENT racconta una storia di scelte, legami, fragilità e resistenza parla della comunità, dei sentimenti, sull'affrontare le difficoltà della vita insieme come comunità. Una storia che parla di noi. Oggi. Andrà in scena sabato 21febbraio alle 20.30 il Cinema Teatro Galleria di Legnano. E' un musical rock del celebre Jonathan Larson, portato in scena dalla Compagnia Teatrale 7 Pari con band dal vivo. Un evento artistico di grande impatto, ma anche un momento di impegno civile: parte del ricavato della serata, infatti, andrà a supporto del CheckPoint di Legnano, servizio di prevenzione e testing HIV gestito dalla Cooperativa Sociale Albatros, che sarà presente per la serata all'ingresso del Teatro Galleria.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Legnano e il supporto come sponsor della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Fondazione degli ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta ONLUS, e di Pra.Gi. «È così che una comunità cresce: prendendosi cura dei propri cittadini, senza giudizi e senza barriere, proprio come fanno ai CheckPoint. – spiega Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate -.La prevenzione è uno strumento fondamentale non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale: significa consapevolezza, tutela della persona e responsabilità verso la comunità, valori fondati anche delle banche di credito cooperativo. Da avvocato, ritengo altrettanto centrale il tema della riservatezza. Servizi come il CheckPoint garantiscono anonimato e accesso gratuito ai test, elementi essenziali per abbattere lo stigma e consentire alle persone di avvicinarsi con serenità a un controlloimportante per la propria salute. La tutela della privacy non è un dettaglio tecnico, ma un diritto fondamentale che rafforzala fiducia nei servizi e favorisce la partecipazione».

I biglietti per RENT sono disponibili su Vivaticket a questo link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/rent/291584 , oltreche tramite contatti diretti della compagnia: via WhatsApp al +39 347 0118628, via mail a compagniateatrale7pari@gmail.como in DM ai profili social della Compagnia 7 Pari.

RENT, ispirato a La Bohème, è ambientato nella New York degli anni Novanta, negli anni in cui l’AIDS mieteva ancora moltissime vittime. Un’opera che ha fatto la storia del musical contemporaneo per la sua forza narrativa e musicale, per itemi sociali affrontati e per l’energia rock che attraversa ogni scena. Sul palco una grande comunità di personaggi: giovani artisti, una drag queen, persone segnate dalla precarietà, dalle dipendenze, dalla malattia. Un mosaico umano che mette al centro i sentimenti, la solidarietà, la forza di affrontare insieme le difficoltà.

Diciannove performer tra attori, cantanti e ballerini, accompagnati da una rock band di quattro elementi che suona dalvivo, danno vita a uno spettacolo intenso, con scenografie curate e voci di grande livello. La regia è affidata a Annalisa dalla Vecchia con la supervisione artistica di Francesca Taverni. Un allestimento che guarda fuori dal teatro, verso la città.

È proprio in questo dialogo con il territorio che nasce la collaborazione con la Cooperativa Sociale Albatros. Il CheckPoint di Legnano, promosso da Albatros, è un servizio gratuito e totalmente anonimo che offre informazioni e testrapidi HIV e HCV con risposta in circa venti minuti. È attivo presso la stazione di Legnano, nelle scuole superiori del territorio e durante festival ed eventi, con l’obiettivo di intercettare precocemente situazioni di rischio, favorire benessere e consapevolezza e orientare ai servizi di cura. Per il 21 sera sarà anche all’ingresso del Teatro Galleria di Legnano.

Come spiegano dalla cooperativa, «lo scopo di questo spettacolo, oltre alla raccolta fondi, è ricordare alla cittàl’esistenza di questo servizio e l’importanza di prendersi cura della propria salute, attraverso un presidio accessibile a tutti».

Il CheckPoint è infatti un servizio gratuito e anonimo che, in circa venti minuti, fornisce un risultato e offre la possibilità di confrontarsi con professionisti competenti, pronti a dare informazioni, supporto e orientamento.

«Al CheckPoint si rivolgono uomini e donne di tutte le età — proseguono —: persone che hanno avuto rapporti a rischio, che hanno vissuto situazioni di tradimento, ma anche cittadini che desiderano semplicemente tutelare la propria salute o chiarire un dubbio. Sono presenti un infermiere, un medico e operatori sociali formati, e si può accedere anche solo per chiedere informazioni o orientarsi. Abbattere lo stigma che ancora circonda le infezioni sessualmente trasmissibili èfondamentale: prendersi cura della propria salute viene prima di qualsiasi remora o imbarazzo».

In occasione dello spettacolo, gli operatori saranno presenti anche all’ingresso del teatro per fornire informazioni e orientamento: un valore aggiunto che rafforza il legame tra il messaggio artistico di RENT e l’azione concreta di prevenzione sul territorio.

Albatros collabora con il Comune di Legnano e con la Struttura Complessa di Malattie Infettive dell’ASST OvestMilanese nell’ambito del progetto internazionale “Fast Track Cities”, promosso dalla Dichiarazione di Parigi, che punta adazzerare le nuove infezioni da HIV e le morti correlate all’AIDS.

Un impegno che trova in RENT un potente alleato narrativo: la comunità come risposta alla fragilità, la cura come gesto collettivo e la cultura come strumento di consapevolezza.

La produzione esecutiva è della Compagnia Teatrale 7 Pari, con la regia di Annalisa Dalla Vecchia e la supervisione artistica di Francesca Taverni. L’iniziativa ha coinvolto sia il pubblico che il privato. Ha il patrocinio del Comune di Legnano, il supporto come sponsor della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, della Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta ONLUS, e di Pra.Gi e di numerosi partner del territorio l’ASST OvestMilanese, il Centro Italiano Femminile, il Centro Sociale “Sandro Pertini” (Il Salice), la Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, Giargiame, Gli Spaesati, Rugby Sound Festival, Wherehouse Music, e vede come media partner Radio Punto

«Partecipate numerosi a questo spettacolo – è l’appello di Albatros– perché aiuta un presidio molto importante».

Un invito che va oltre il teatro: sostenere le attività della Cooperativa Albatros e, con esse, una cultura della prevenzione e della cura che riguarda tutti noi.