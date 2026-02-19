Sabato 20 giugno il Papa a Pavia: il comunicato ufficiale del Vescovo, Mons. Corrado Sanguineti

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 19 febbraio 2026 – Carissimi fratelli e sorelle nel Signore,

Con grande gioia abbiamo accolto la comunicazione della Santa Sede riguardante la visita che il Santo Padre Leone XIV compirà nella nostra città di Pavia sabato 20 giugno p.v.

Nelle prossime settimane sarà comunicato il programma, già sostanzialmente definito: certamente il Papa viene a Pavia per venerare Sant’Agostino, di cui egli si sente figlio e discepolo, per incontrare la comunità dei padri agostiniani che custodiscono nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro le preziose reliquie del Santo, viene per incontrare la nostra Chiesa, per confermarla nella fede e nella testimonianza a Cristo, e la nostra città, ricca di una storia illustre e antica, una città universitaria, culturalmente vivace, caratterizzata dalla cura della salute in differenti poli sanitari di eccellenza e di comprovato valore.

A nome dell’intera comunità diocesana, esprimo fin da ora un vivo e sentito ringraziamento al Santo Padre che ci fa dono della sua presenza: lo attendiamo con animo grato e lieto, come figli e come discepoli, e nelle prossime settimane cercheremo di prepararci, soprattutto con la preghiera e con l’ascolto della Parola di Dio, a vivere la grazia dell’incontro con il Successore di Pietro, guida e pastore di tutta la Chiesa, presenza autorevole come testimone di pace nel nostro tempo, così drammaticamente segnato da violenze e guerre.

«Benedetto colui che viene nel nome del Signore»: con l’acclamazione festosa con cui Gesù fu accolto dalle folle dei discepoli a Gerusalemme, vogliamo accogliere il Papa, disporre il nostro cuore all’incontro con lui e all’ascolto della sua parola.

Il tempo della Quaresima, appena iniziato, ci spinge a vivere un cammino di vera conversione e a volgere lo sguardo a Cristo Signore e Redentore: è questo il modo più vero e più fruttuoso di preparare la visita del Santo Padre, ospite atteso e desiderato nella città che ha il dono di custodire la presenza e la memoria viva del grande padre Sant’Agostino.

Pavia, 19 febbraio 2026

(+ Corrado Sanguineti)

Vescovo di Pavia

(Foto Vatican Media – SIR)