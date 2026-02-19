SEA WATCH, CECCHETTI (LEGA): “76 MILA EURO ALLA ONG, DECISIONE ASSURDA E INACCETTABILE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio – “La sentenza del Tribunale di Palermo che condanna lo Stato a risarcire con 76 mila euro la ONG Sea Watch per il caso Rackete è una decisione assurda e inaccettabile. Una vicenda che aveva rappresentato una sfida aperta alle leggi e alla sovranità italiana oggi si trasforma in un premio economico”.

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

“È un messaggio devastante: chi forza i divieti e mette sotto pressione lo Stato finisce per essere risarcito. Difendere i confini e far rispettare le regole non può diventare una colpa. Così si indebolisce l’autorità delle istituzioni e si mina la credibilità dello Stato.” Conclude Cecchetti.