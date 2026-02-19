Visita alla sala operativa della protezione civile all’Idroscalo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2026 – Oggi l’assessore regionale alla Protezione civile Romano la Russa e l’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli hanno fatto visita per la prima volta alla sala operativa del CCV-MI all’Idroscalo. Ad accoglierli la consigliera delegata alla Protezione civile Sara Bettinelli e il presidente CCV-MI Dario Pasini, con il Direttore Alberto Di Cataldo, funzionari/e e volontari/e. Un’occasione per toccare con mano il grande lavoro del sistema di Protezione civile della Città metropolitana di Milano, ringraziare tutti/e per il grande lavoro quotidiano e per l’impegno speciale durante i Giochi Olimpici, che vedono impegnati per il supporto alla cittadinanza 2000 volontari/e, suddivisi nei cosiddetti 4 quadranti (3 palazzetti di Rho, Assago e Santa Giulia e l’Olimpic boulevard da piazza Duomo al Castello).