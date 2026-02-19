Visite Pastorali di Papa Leone XIV programmate in Italia: Pompei, Napoli, Rimini, Assisi, Pavia, Acerra e Lampedusa

Visite Pastorali di Papa Leone XIV programmate in Italia: Pompei, Napoli, a Rimini, Assisi, Pavia, Acerra e Lampedusa
(mi-lorenteggio.com) Vaticano, 19 febbraio 2026 – La Prefettura della Casa Pontificia rende noto quanto segue:
8 maggio venerdì mattina POMPEI – Santa Messa e supplica alla Madonna, pranzo
pomeriggio NAPOLI – Cattedrale: incontro con Clero e Religiosi
– Piazza Plebiscito: incontro con la cittadinanza
23 maggio sabato mattina ACERRA – Incontro con i Fedeli delle Terre dei Fuochi
20 giugno sabato pomeriggio PAVIA
4 luglio sabato mattina LAMPEDUSA
6 agosto giovedì mattina SANTA MARIA DEGLI ANGELI – ASSISI
– Incontro con i Giovani riuniti nell’VIII Centenario del Transito di San Francesco; Santa Messa
22 agosto sabato pomeriggio RIMINI – Incontro con i partecipanti al 47° Meeting per
l’amicizia fra i popoli
– Santa Messa con i Fedeli della Diocesi