Abbiategrasso. Incidente tra treno e veicolo: circolazione ferroviaria sospesa

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 22 febbraio 2026 – Dalle ore 17:00 sulla linea Milano – Mortara – Alessandria, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Abbiategrasso per un intervento dei Vigili del Fuoco per un incidente tra un treno e un veicolo, all’altezza di via Carlo Maria Maggi, 6.

Sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce Bianca Magenta, un’automedica, la Poliziai Ferroviaria Regionale e i Carabinieri. Coinvolte tre persone: un 26enne, uomo di 77 anni e una donna di 76 anni.

È in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario.

V. A.