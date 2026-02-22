Firmato al salone internazionale delle calzature, Micam, un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito

GIOVANNA CEOLINI, PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA ACCESSORI MODA: “ FORMAZIONE E GIOVANI PILASTRI DEL FUTURO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 febbraio 2026 – “La moda italiana non è solo creatività, è soprattutto manifattura e competenze. Ma senza un adeguato ricambio generazionale, questo patrimonio rischia di disperdersi”. Lo ha affermato Giovanna Ceolini, Presidente di Confindustria Accessori Moda, in occasione della firma del Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro Valditara, tenutasi nell’ambito di Micam, il Salone Internazionale della Calzatura in programma a Fiera Milano Rho fino a martedì prossimo, 24 febbraio 2026.

L’accordo, siglato congiuntamente da Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda, punta a blindare il futuro del Made in Italy attraverso una collaborazione strutturata tra istituzioni e imprese. “Il presente del settore dipende dalla capacità di accompagnare i giovani verso professioni che richiedono conoscenze tecniche, digitali e artigianali sempre più integrate”, ha sottolineato Ceolini, definendo il sistema moda come una vera “infrastruttura industriale” del Paese.

Il nuovo Protocollo segna un cambio di passo culturale: il passaggio dal concetto di ‘Alternanza’ a quello di ‘Formazione scuola-lavoro’. “Non è solo un adeguamento normativo – ha spiegato la Presidente – ma il riconoscimento di una nuova politica nazionale di integrazione tra scuola e impresa”. Al centro della strategia ci sono il rafforzamento dei percorsi ITS e il modello formativo 4+2, strumenti ritenuti decisivi per garantire “un ricambio generazionale qualificato e la salvaguardia dei saperi tradizionali”.

Rivolgendosi direttamente ai giovani, Ceolini ha lanciato un appello: “La moda italiana ha bisogno del vostro talento e della vostra curiosità. Questo Protocollo è una porta aperta sul vostro futuro”. L’intesa prevede inoltre il coinvolgimento diretto delle aziende nella co-progettazione dei programmi scolastici e nell’aggiornamento dei docenti, con l’obiettivo di certificare competenze professionali reali e immediatamente spendibili sul mercato.

“Oggi non celebriamo solo un accordo – ha concluso Ceolini – ma riaffermiamo l’impegno del settore verso la crescita del Paese e la valorizzazione del capitale umano”.

