IL 2026 DI MAX PEZZALI TRA GRANDI PROGETTI ED EVENTI. DALLA COSTA TOSCANA A SANREMO ANNUNCIA IL NUOVO SHOW INDOOR RESIDENCY ALL’UNIPOL DOME MILANO SANTA GIULIA A DICEMBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 febbraio 2026 – Dopo il successo travolgente degli ultimi show, e con l’attesa per l’originalissima serie di performance “The Party Boat” a Sanremo a bordo di Costa Toscana, il primo tour europeo e gli stadi estivi sulla via del tutto esaurito (oltre 600.000 biglietti già venduti e già sold out la doppia di Torino e Milano, la prima di Napoli, Roma, Bologna e la data zero di Lignano), Max Pezzali annuncia oggi una nuova avventura live nei palasport italiani.

MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR chiuderà il 2026 a Milano, una vera e propria residency all’Unipol Dome Milano Santa Giulia il 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre 2026.

6 imperdibili appuntamenti con un nuovo show, un nuovo viaggio musicale che riporterà nella dimensione indoor l’energia, le emozioni e le canzoni che hanno segnato il percorso dell’artista da record, tra grandi classici e nuove sorprese.

“L’ennesima grande sfida – racconta Max Pezzali – porteremo il bar di provincia in uno show nuovo di zecca, trasformeremo una delle arene più belle d’Europa nel bar di provincia più grande d’Italia, forse d’Europa, forse del mondo!”.

L’annuncio a pochi giorni dalle 5 serate uniche, che lo vedranno protagonista di MAX FOREVER – THE PARTY BOAT a Sanremo, dal 24 al 28 febbraio: per un’intera settimana prenderà vita una vera residency a bordo di Costa Toscana che diventa per l’occasione La nave della Musica, con Max Pezzali ospite d’eccezione del “palco sul mare” per 5 performance live a tema, diverse ogni sera per atmosfera e mood musicale, sempre scandite dal susseguirsi delle hit che uniscono intere generazioni.

Per l’occasione, a bordo della nave prenderà vita anche il MAX FOREVER OFFICIAL STORE con merch esclusivo, gadget e tutti gli album in cd e vinile. A sorpresa Max incontrerà anche i fan a bordo per un firmacopie speciale.

A seguire nel mese di aprile avrà inizio il suo primo tour europeo, MAX FOREVER – GOES TO EUROPE 2026, con 9 appuntamenti in alcune delle più rinomate venue d’Europa: Ginevra @Arena il 17 aprile, Zurigo @Hallenstadion il 19 aprile, Bruxelles @Forest National il 21 aprile, Parigi @Zenith il 22 aprile, Koper @Arena Bonifika il 24 e 25 aprile, Barcellona @Razzmatazz 1 il 27 aprile, e Madrid @La Riviera il 28 aprile, e in aggiunta una tappa speciale a Locarno al Moon&Stars Festival in Piazza Grande.

Un’occasione unica per i fan europei di riscoprire da vicino la forza del suo live e un repertorio che ha segnato intere generazioni, prima di rivederlo nei mesi di giugno e luglio 2026, quando debutterà MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026, 15 appuntamenti che porteranno Max nei più grandi stadi italiani nelle città di Lignano Sabbiadoro (7 giugno – Stadio Teghil), Torino (13 e 14 giugno – Allianz Stadium), Napoli (19 giugno – Stadio Maradona), Roma (23 e 24 giugno – Stadio Olimpico), Bologna, (27 e 28 giugno – Stadio Dall’Ara), Messina (1 e 2 luglio – Stadio F. Scoglio), Bari (5 luglio – Stadio San Nicola), Padova (8 e 9 luglio – Stadio Euganeo) e Milano (11 e 12 luglio – Stadio San Siro).

Sarà l’ennesima grande estate da protagonista, che segue quella del 2025, con le 85mila presenze registrate per il maxi evento MAX FOREVER – Grand Prix, lo scorso 12 luglio 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.