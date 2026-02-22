Jacopo Dozio (FI):«Sono emozionato di aver partecipato alla messa in ricordo di Luca Attanasio, un ragazzo che ha scelto di servire l’Italia come ambasciatore»

(mi-lorenteggio.com) Limbiate, 22 febbraio 2026 – «È stato davvero emozionante e significativo questa mattina partecipare alla messa solenne per commemorare Luca Attanasio nella chiesa di Limbiate ascoltando le parole del segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, a presiedere la funzione a cinque anni esatti dalla scomparsa del nostro ambasciatore in Congo». Così il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia, che domenica 22 febbraio ha preso parte alla messa nella chiesa di San Giorgio in piazza Solari.

«Sono passati ormai cinque anni, ma il ricordo di Luca è ancora vivo. Un ragazzo che aveva scelto di servire lo Stato rappresentando l’Italia nella Repubblica Democratica del Congo e che purtroppo è rimasto vittima di un attentato – ha sottolineato l’azzurro -. Ancora una volta mi stringo attorno alla famiglia Attanasio e ringrazio il sindaco Antonio Romeo per avermi invitato a questa importante cerimonia per non dimenticare il nostro ambasciatore».