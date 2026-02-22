OLIMPIADI 2026, PRESIDENTE FONTANA: QUANDO IL SOGNO DIVENTA REALTÀ, UN SOGNO FORTEMENTE VOLUTO DALLA LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 febbraio 2026 – “Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto. Il sogno che diventa realtà, come nella più bella delle favole. E poi l’orgoglio di essere il presidente della Regione che, insieme al Veneto, più di ogni altro soggetto istituzionale ha fortemente voluto questo evento. Un evento che ha scritto per sempre la storia del nostro Paese e della nostra Lombardia”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026.

Redazione