Valanga al Passo San Pellegrino: due persone coinvolte, nessun travolto

(mi-lorenteggio.com) Trento, Domenica 22 febbraio 2026 – Una valanga si è staccata questa mattina verso le ore 10:00 sul lato nord del Col Margherita. Due le persone presenti, di cui nessuno è stato travolto.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 10:00, e di conseguenza la Centrale Unica di Emergenza ha allertato gli operatori di Trentino emergenza, il nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Trento fornendo le informazioni per il recupero e la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Moena, che ha messo a disposizione i propri operatori al Passo San Pellegrino e a Predazzo.

Le unità cinofile della Polizia di Stato sono salite a bordo a Masi di Cavalese e giunte in elicottero sul posto insieme agli operatori Asuit e del Soccorso Alpino e Speleologico.

I due coinvolti sono risultati in buone condizioni: uno illeso, sceso a valle autonomamente, l’altro con lievi traumi all’arto inferiore e perdita di uno sci, elitrasportato all’ospedale di Cavalese per gli accertamenti del caso.

Al termine dell’intervento di recupero è stata eseguita una bonifica finale con supporto delle unità cinofile, Artva, sistema Recco.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raccomanda una prudente pianificazione dei propri itinerari, e suggerisce di consultare quotidianamente il bollettino valanghe, valutando attentamente le zone ad alto rischio.

