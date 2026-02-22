Valanga al Passo Vajolet: intervento di soccorso per due ciaspolatori, uno in gravi condizioni

(mi-lorenteggio.com) Trento, 2 Domenica 22 febbraio 2026 – Una seconda valanga si è staccata nel pomeriggio di oggi dopo le 14:30 dal Passo Vajolet in Val di Fassa, coinvolgendo due ciaspolatori italiani sulla trentina, un uomo e una donna, non muniti di artva.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 15:00 dalla giovane donna, indenne.

La Centrale Unica di Emergenza ha in primo luogo allertato la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di competenza, Centro Fassa, con due operatori subito pronti al rifugio Gardeccia, e le unità cinofile. Contestualmente, le stazioni limitrofe di Moena, Alta Fassa e San Martino, disponibili a dare supporto, il nucleo elicotteri di Trento, Vigili del Fuoco.

L’intervento degli operatori si è svolto appena sopra il rifugio Vajolet (2243m): la donna illesa è stata elitrasportata a Canazei, mentre i soccorritori con unità cinofile hanno portato avanti le ricerche del disperso sotto la neve e lo hanno recuperato intorno alle 16:00. Dopo aver ricevuto le prime cure dagli operatori sanitari, l’infortunato è stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento.

L’intervento si è concluso con le manovre di bonifica con Artva, seguite dalle ultime rotazioni per il trasporto a valle del personale.