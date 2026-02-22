Volley. Un set e poi il buio, Allianz Milano cade nel derby contro Monza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 febbraio 2026 – Allianz Milano gioca e vince un set, poi qualcosa si inceppa nei suoi meccanismi di gioco e si arrende al Vero Volley Monza, forse nella peggiore prestazione di questo campionato. La partita, è vero, era ininfluente ai fini della classifica finale, ma la cornice di pubblico, il fascino del derby e il contesto avrebbero sicuramente meritato una prestazione diversa da parte della squadra di Piazza. Dall’altra parte della rete il Vero Volley sfodera una grande partita, in particolare a muro e in difesa. Alla fine festeggia con merito. Non c’è tempo però per rimpiangere il risultato, visto che si gioca ogni tre giorni: mercoledì arriva Cuneo all’Allianz Cloud e la prossima settimana, con i turchi dell’Altekma SK Izmir, c’è in palio l’andata di semifinale di Challenge.

Coach Roberto Piazza propone il consueto 6+1 degli ultimi mesi: Kreling in palleggio con Reggers opposto, Recine e Ichino laterali, Di Martino e Caneschi al centro e Catania libero.

Eccheli risponde con i tre schiacciatori: Zimmermann in diagonale al giovane bulgaro Velichkov, Atanasov e Rohrs laterali puri, Beretta e Mosca al centro e Scanferla libero.

Primo set

Punto a punto assoluto iniziale, con qualche bel rally prolungato. Bene Monza a muro e Milano in difesa. È un muro di Reggers a scavare il break dell’8-10, poi Reggers in diagonale fa +3 ed Eccheli spende il suo primo time out. Al rientro in campo il Vero Volley accorcia subito 10-11. Un muro di Ichino su Velichkov porta Allianz sul 14-17, con secondo time out di Eccheli. Prova a scappare Milano, Reggers batte forte, Ichino chiude il 15-20. L’ace di Beretta vale però il 17-20. Otsuka per Ichino sul 18-21, Caneschi mette il 22. Time out Piazza sul 19-22. Il muro del Vero Volley accorcia ancora sul 22-23, dentro Masulovic per Di Martino, Reggers d’astuzia fa il 24. Ciampi in prima linea per Zimmermann, ma Velichkov (7 punti nel set per lui) serve out: 1-0 Allianz Milano. I 9 punti di Ferre Reggers sono una sentenza. Il Vero Volley mette 6 muri contro 2 di Milano, che attacca comunque meglio (54%-44%); con ricezione positiva Milano ha l’88% di palle punto. Il conteggio degli ace è in parità (1-1).

Secondo set

Non ci sono variazioni nei sestetti in campo. Il Vero Volley parte meglio, Atanasov va a servire sul 5-2 e mette un ace, costringendo Piazza al primo time out. Ancora Monza a spingere dai nove metri, Piazza chiama Otsuka per Ichino sul 10-5. Recine chiude uno scambio lungo: 11-8. Sul successivo break brianzolo, Piazza spende il secondo time out (14-9). Caneschi a muro su Velichkov ed è 16-12. Altro rally prolungato chiuso da Allianz per il 17-14. Centimetri a muro, c’è Lindqvist per Kreling, ma la battuta di Caneschi non passa. Allunga il Vero Volley su una “pestata” di Otsuka: 21-16. Monza ha ben sette set point sul servizio di Leandro Mosca. Allianz ne annulla uno soltanto: 25-18 e parità ristabilita. Sale l’attacco monzese con il 50% contro il 48% meneghino. Tre muri a 1, tre ace a zero per i padroni di casa. Il top scorer del parziale è Atanasov con 9 punti.

Terzo set

Il salvataggio di piede di Kreling non basta a evitare il 3-2 e sul punto successivo Piazza deve già fermare il gioco. Grande difesa nello scambio del 5-3, chiuso da Velichkov. Pareggia Reggers con un diagonale fulminante (5-5). Si prosegue punto a punto fino al break del Vero Volley a muro (9-7). Il Vero Volley chiude un altro scambio lungo, c’è Otsuka per Ichino sul 10-8. Cresce Allianz a muro, ma i block non sono mai decisivi: 13-10 Vero Volley. Gli oltre 3.600 dell’Opiquad Arena si esaltano sul 15-10: rally incredibile con i padroni di casa che difendono con un doppio recupero di piede. Piazza ferma il gioco. Torna Ichino per Otsuka. Poi Masakedi per Recine, con Reggers che entra in ricezione. Proprio il capitano fa il 18-13. Spinge Allianz Milano, Caneschi ferma a muro Atanasov (19-15). La distanza aumenta ancora, il Vero Volley ha otto set point e chiude 25-17, prendendosi anche il primo punto in palio del match.

Quarto set

Piazza gioca la carta Recine e Otsuka nel quarto, Allianz parte meglio, Reggers fa l’1-2. Il primo scambio lungo viene ancora chiuso dal Vero Volley, ancora Reggers per il 4-3. Velichkov a muro costringe Piazza al time out sul 6-3. Recine in pipe per il 6-5, Allianz Milano sembra rientrata nel set, ma è Monza a fare la partita: 9-5 e secondo time out Piazza. Reggers si inventa l’11-8, servirebbe però un break per impattare, anche perché i padroni di casa non sbagliano praticamente più nulla. Recine difende a una mano, Otsuka chiude 13-10. Masulovic per Caneschi sul 14-11. Chiude Reggers un rally prolungato (15-12). Raro errore di Velichkov ed è 15-13. Il doppio servizio vincente di Röhrs pesa come un macigno sul match: 19-13. Doppio cambio Allianz Milano, dentro Barbanti e Lindqvist. Recine mette due punti ed è 20-15. Eccheli ferma il gioco sul 20-16. Tornano Kreling e Reggers sul 21-17. L’ace di Recine per il 22-19. La chiude Röhrs 25-21.



VERO VOLLEY MONZA – ALLIANZ MILANO 3-1

(23-25, 25-18, 25-17, 25-21)

VERO VOLLEY MONZA: Atanasov 16, Röhrs 16, Ciampi ne, Knipe ne, Scanferla (L), Beretta 8, Frascio ne, Zimmermann 4, Mosca 10, Velichkov 17, Larizza ne, Pisoni (L2) ne. All. Massimo Eccheli. Ass. Antonello Andriani.



ALLIANZ MILANO: Kreling 1, Reggers 22, Recine 14, Ichino 4, Caneschi 7, Masulovic, Catania (L), Lindqvist, Benacchio ne, Di Martino 7, Otsuka 2, Corbetta (L2) ne, Barbanti, Masajedi 1. All.: Roberto Piazza. Ass.: Nicola Daldello.





Arbitri: Andrea Puecher e Michele Marconi, Fabio Pasquali 3°. Al Video Check Luca Rovagnati, segnapunti Cristina Balconi.

Spettatori 3.614

MVP: Zhasmin Velichkov

Note: durata set 28’, 26’, 25’ e 29’ per un’ora e 48 minuti. Muri punto: Milano 6, Monza 16. Battute punto: Milano 2 (con 20 errori), Monza 8 (17 errori). Attacco punto: Milano 45%, Monza 49%. Ricezione positiva: Milano 44% (15% perfetta), Monza 52% (24%). Cambio palla dopo ricezione positiva Milano 71%, Monza 47%; dopo ricezione negativa Milano 32%, Monza 54%. Contrattacco punto: Milano 36%, Monza 48%.

I PROSSIMI IMPEGNI DI ALLIANZ MILANO

Nell’ultimo turno di stagione regolare, Allianz Milano ospiterà la MA Acqua S.Bernardo Cuneo mercoledì 25 febbraio, all’Allianz Cloud alle 20.30. La settimana successiva, sempre di mercoledì (4 marzo) e sempre alle 20.30 torna all’Allianz Cloud la Coppa Challenge con l’andata di semifinale contro i turchi dell’Altekma Sk Izmir. Il ritorno sarà il 12 marzo in Turchia.



Le parole del coach del capitano Ferre Reggers al termine della partita



“Avevamo iniziato bene, poi non so cosa sia cambiato, perché c’era fiducia nel primo set. Ultimamente non stiamo giocando male, almeno non come oggi, e non possiamo accettare di stare così in campo. Sapevamo che era una partita complicata, che qualche pallone poteva cadere, ci può stare anche una giornata storta. E’ vero che la partita non contava molto per la classifica, però contava tanto per noi, per tenere il ritmo, per tenere il flusso di gioco ad alto livello era molto importante, importantissimo. Quindi non possiamo di accettare di stare così in campo e finire la partita in questo modo”.

Foto credit Vero Volley